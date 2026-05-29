El Govern ha tancat un principi d’acord amb els sindicats majoritaris de l’escola pública després d’una desena de vagues i més d’una setmana de negociacions. Els sindicats han plasmat al matí les bases d’allò que encara estava pendent de resoldre i han acotat les reclamacions a la tarda. Converses paral·leles durant el recés del migdia, que s’ha allargat més de quatre hores, han aplanat l’acord. Els sindicats USTEC, majoritari a l’escola pública, farà una consulta al professorat abans de validar definitivament el pacte. Professors de Secundària, que també firmen, consultaran la proposta al seu secretariat nacional.
A l’espera de saber els resultats de la consulta, la USTEC titlla el pacte de “preacord” i detalla que en les pròximes hores faran campanya a favor del ‘sí’. “Abans de res, ens veiem obligats a detallar-ne els detalls al col·lectiu”, ha comentat a la sortida de les reunions, ja negra nit, la portaveu Iolanda Segura. La consulta s’impulsarà durant el cap de setmana i els resultats arribaran dilluns al vespre, dimarts matí a tot estirar. “Sense les lluites dels docents no hauria estat possible”, ha celebrat.
El sindicat Professors de Secundària ha advertit que “no és el millor acord”, però ha admès que, “en aquests moments”, és el millor per a la secundària. Cap dels dos sindicats ha assegurat que es desconvoquin les vagues abans de saber-se els resultats. Dilluns vinent, que encara no se sabran els resultats de l’enquesta d’USTEC, estan cridats els docents de Girona i Catalunya Central.
L’increment total serà d’uns 600 euros mensuals en quatre anys
La consellera Esther Niubó, que havia assegurat que la proposta de dijous seria la “definitiva”, ha anul·lat l’agenda per entrar directament a la negociació, tal com havien exigit els sindicats abans de tancar-se tota la nit al departament. I altres membres de la cúpula de l’executiu n’han estat també al corrent. Entre passadissos, l’optimisme ha avançat segons passaven les hores i els sindicats, a diferència d’altes jornades, preferien la prudència a les declaracions.
La proposta econòmica inicial, d’un increment d’uns 400 euros mensuals, no ha canviat al matí, però s’ha matisat a la tarda. La nova oferta incrementa en 50 euros la “definitiva” que Niubó va presentar aquest passat dijous. La USTEC defensa que, exclòs l’increment estatal pactat aquest any (de l’11%), que el sindicat volia excloure del càlcul, la quantitat total pactada suposarà un increment acumulat de 384,77 euros a primària i 389,50 euros a secundària. La xifra duplica l’increment acordat per UGT i CCOO el març passat. Incorporant-hi la part estatal, els salaris dels docents s’incrementarà en 600 euros a primària i en 634 euros a secundària en quatre anys.
Vuit reunions per arribar a un acord
Finalment, després de dies amb les posicions enrocades i d’una tancada al departament, el desllorigador de tot plegat han estat 50 euros que s’aplicaran al nou complement lineal pactat els darrers dies. El departament va començar la negociació amb la intenció d’incrementar els sous a través de suplements especials, com ara el de tutoria; una oferta que afectava el 85% de la plantilla –comptant també els de la concertada– i que no agradava als sindicats crítics. L’entesa sobre un nou complement transversal, que finalment es dotarà de 170 euros a quatre anys vista, i el retorn del deute dels estadis en cinc anys ha acabat desencallant les negociacions. Els estadis, també anomenats sexennis, són uns complements que els docents cobren cada sis anys i que durant una dècada han estat retallats. Només aquesta partida suposarà una despesa d’uns 300 milions per al departament.
Aquest dijous havia estat important per avançar en la dotació de recursos per a l’escola inclusiva, el segon gran emblema de tots els sindicats menys el de secundària. Les organitzacions han arribat a la jornada d’aquest divendres amb una postura clara i noves incorporacions de professionals acordades. El departament ha cedit i sumarà un total de 6.413 dotacions més els pròxims cursos, segons els detalls explicats pels sindicats. Un aspecte que ha generat tensió amb la UGT i CCOO, signants de l’acord del març, que també han treballat aquest desplegament en la mesa de seguiment de l’acord. Què formava part de cada una de les negociacions també s’ha debatut fins altes hores de la nit. L’acord també impulsa la convocatòria de 5.000 càtedres, una de les principals peticions de Professors de Secundària.
La CGT i Intersindical se n’han desmarcat finalment en entendre que el departament no hauria volgut estudiar una clàusula de revisió salarial –un dels seus mínims– ni tampoc una nova reducció de ràtios, motiu pel qual ha decidit aixecar-se de la taula. La Intersindical també ha marxat un cop constatat la “manca de compromís” del departament amb la immersió lingüística en català. Una desena de manifestants afins a aquestes organitzacions sindicals s’han quedat a les portes del departament cridant ‘Niubó dimissió’.