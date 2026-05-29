La CGT ha decidit no continuar a les converses. El sindicat ha lamentat que el departament no hagi volgut estudiar una clàusula de revisió salarial –un dels seus mínims– ni tampoc una nova reducció de ràtios, motiu pel qual ha decidit aixecar-se de la taula. La Intersindical i COS, que no tenen representació a la mesa, també han abandonat les converses descontents amb la nova proposta que ha presentat el departament aquesta tarda. La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha exigit formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, a qui ha acusat d’estar “segrestada” per l’acord signat el març passat amb la UGT i CCOO.
Segons ha confirmat la CGT, el Govern ha elevat l’oferta salarial d’aquest dijous en 50 euros mensuals. Aquest nou increment se sumaria al nou complement lineal acordat en les darreres reunions, que fins aquest dimecres suposava un augment progressiu de 120 euros en quatre anys. El departament, que continua reunit amb la USTEC, Professors de Secundària, UGT i CCOO, encara no ha fet pública l’oferta.
A la sortida, la cinquantena de manifestants que continuen tallant la Via Augusta han aplaudit els tres sindicats que han decidit sortir de les converses. La resta de sindicats continuen tancats al palauet annex del departament, intentant trobar l’encaix de les seves propostes. Després d’un recés de cinc hores, els sindicats s’han tornat a trobar, amb la consellera Esther Niubó dins l’edifici on estan reunits.
Nou hores de trobades al departament
Totes les parts són al departament des de les 11 hores; nou hores en què s’intenta desencallar el conflicte a través de la mesa sectorial i converses paral·leles del departament amb tots els sindicats.
🔴⚫️Continua la concentració davant del Departament.
Després que @educaciocat ha convocat a reunió a @USTECSTEs i @sindicat, el Departament d'Educació finalment ha accedit al reunir-se amb CGT Ensenyament
