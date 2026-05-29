La CGT ha decidido no continuar en las conversaciones. El sindicato ha lamentado que el departamento no haya querido estudiar una cláusula de revisión salarial –uno de sus mínimos– ni tampoco una nueva reducción de ratios, motivo por el cual ha decidido levantarse de la mesa. La Intersindical y COS, que no tienen representación en la mesa, también han abandonado las conversaciones descontentos con la nueva propuesta que ha presentado el departamento esta tarde. La secretaria general de CGT Enseñanza, Laura Gené, ha exigido formalmente la dimisión de la consejera Esther Niubó, a quien ha acusado de estar «secuestrada» por el acuerdo firmado el pasado marzo con la UGT y CCOO.

Según ha confirmado la CGT, el Gobierno ha elevado la oferta salarial de este jueves en 50 euros mensuales. Este nuevo incremento se sumaría al nuevo complemento lineal acordado en las últimas reuniones, que hasta este miércoles suponía un aumento progresivo de 120 euros en cuatro años. El departamento, que continúa reunido con la USTEC, Profesores de Secundaria, UGT y CCOO, aún no ha hecho pública la oferta.

A la salida, la cincuentena de manifestantes que continúan cortando la Vía Augusta han aplaudido a los tres sindicatos que han decidido salir de las conversaciones. El resto de sindicatos continúan encerrados en el palacete anexo del departamento, intentando encontrar el encaje de sus propuestas. Tras un receso de cinco horas, los sindicatos se han vuelto a encontrar, con la consejera Esther Niubó dentro del edificio donde están reunidos.

Nueve horas de reuniones en el departamento

Todas las partes están en el departamento desde las 11 horas; nueve horas en que se intenta desbloquear el conflicto a través de la mesa sectorial y conversaciones paralelas del departamento con todos los sindicatos.