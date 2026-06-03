Este jueves, a las 12 horas, los docentes que seguían las huelgas habrán decidido si aprueban o no el preacuerdo del viernes pasado entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno. Con las posiciones bastante divididas, se abren algunas incógnitas, como por ejemplo qué pasaría con la inversión pactada en caso de que gane el ‘no’. Los sindicatos mayoritarios USTEC y Profesores de Secundaria insisten en que reorganizarán su lucha para exigir nuevas partidas económicas, independientemente del resultado, mientras que CCOO, que en marzo pasado también firmó un primer acuerdo, ha pedido que el dinero comprometido por el ejecutivo con el nuevo pacto “no se pierda” aunque los docentes rechacen la propuesta.

Fuentes del departamento consultadas por El Món aseguran que todavía no se han situado en este escenario, que, en todo caso, se plantearía “una vez se sepa” el resultado de la consulta. Los sindicatos y el propio departamento admiten que un ‘no’ abriría un nuevo escenario incierto; “caótico”, dijo la consejera Esther Niubó. La parte social pide, en todo caso, que Educación se comprometa igualmente con los 726 millones extra asegurados por el acuerdo del viernes. Poco más de la mitad de este dinero estaría blindado con los pactos alcanzados en la mesa de seguimiento del «acuerdo de país» de marzo, de la cual solo forman parte CCOO y UGT. El resto de la inversión es una incógnita.

En líneas generales, hay unos 400 millones asegurados, que irían principalmente a la devolución de la deuda de los estadios generada por el recorte durante una década. Sin embargo, el Gobierno mantiene la incógnita sobre qué hará con el resto, que incluye por ejemplo los 170 euros mensuales del complemento lineal que recibirían todos los docentes en cuatro años o la convocatoria de nuevas cátedras para la secundaria.

“Si al final es que ‘no’, hablaremos con el departamento para que ese dinero se invierta en alguna mejora más, por ejemplo en más manos para la inclusiva, que es de lo que más pide el colectivo”, señala, Ester Vila, portavoz de educación pública de CCOO. En este sentido, lo que defiende el sindicato es que esta inversión se quede en mejoras educativas y defienden que las últimas negociaciones no han ampliado el presupuesto a inclusiva, sino que se han “concretado” las dotaciones. Los sindicatos críticos con el «acuerdo de país» lo niegan, y remarcan que se han añadido miles de profesionales antes no pactados. A preguntas de este diario, la UGT apunta que no se pronunciarán aún sobre el camino a seguir en caso de que los docentes rechacen el pacto.

Los docentes están llamados a validar o no el pacto hasta el jueves / Kike Rincón (Europa Press)

Más del 40% ya ha votado

La consulta suma más de 42.000 votos en poco más de dos días, lo que supone un 43% del censo. Los últimos días, los sindicatos han debatido sobre las bondades o no del preacuerdo, con los partidarios de ratificar el pacto señalando la mejora “significativa” respecto al pacto alcanzado en marzo por CCOO y UGT. Insisten en que el nuevo documento no acaba con ninguna lucha y que permitiría “consolidar” pequeños avances. La CGT e Intersindical, que hacen campaña por el ‘no’, remarcan que el pacto no recoge medidas clave como una actualización de los salarios respecto al IPC, una rebaja de las ratios o el blindaje de la inmersión lingüística. Este jueves a las 12 horas se sabrá qué opina la comunidad docente.