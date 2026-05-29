El Gobierno ha cerrado un principio de acuerdo con los sindicatos mayoritarios de la escuela pública después de una decena de huelgas y más de una semana de negociaciones. Los sindicatos han plasmado por la mañana las bases de lo que aún estaba pendiente de resolver y han acotado las reclamaciones por la tarde. Conversaciones paralelas durante el receso del mediodía, que se ha alargado más de cuatro horas, han allanado el acuerdo. Los sindicatos USTEC, mayoritario en la escuela pública, realizará una consulta al profesorado antes de validar definitivamente el pacto. Profesores de Secundaria, que también firman, consultarán la propuesta a su secretariado nacional.

A la espera de conocer los resultados de la consulta, la USTEC califica el pacto de “preacuerdo” y detalla que en las próximas horas harán campaña a favor del ‘sí’. “Antes de nada, nos vemos obligados a detallar los detalles al colectivo”, ha comentado a la salida de las reuniones, ya entrada la noche, la portavoz Iolanda Segura. La consulta se impulsará durante el fin de semana y los resultados llegarán el lunes por la noche, martes por la mañana a más tardar. “Sin las luchas de los docentes no habría sido posible”, ha celebrado.

El sindicato Profesores de Secundaria ha advertido que “no es el mejor acuerdo”, pero ha admitido que, “en estos momentos”, es el mejor para la secundaria. Ninguno de los dos sindicatos ha asegurado que se desconvoquen las huelgas antes de conocerse los resultados. El próximo lunes, que aún no se sabrán los resultados de la encuesta de USTEC, están convocados los docentes de Girona y Cataluña Central.

Los docentes se han encerrado en el departamento durante más de diez horas | Laura Fíguls (ACN)

El incremento total será de unos 600 euros mensuales en cuatro años

La consejera Esther Niubó, que había asegurado que la propuesta del jueves sería la “definitiva”, ha anulado la agenda para entrar directamente a la negociación, tal como habían exigido los sindicatos antes de encerrarse toda la noche en el departamento. Y otros miembros de la cúpula del ejecutivo han estado también al corriente. Entre pasillos, el optimismo ha avanzado según pasaban las horas y los sindicatos, a diferencia de otros días, preferían la prudencia a las declaraciones.

La propuesta económica inicial, de un incremento de unos 400 euros mensuales, no ha cambiado por la mañana, pero se ha matizado por la tarde. La nueva oferta incrementa en 50 euros la “definitiva” que Niubó presentó este pasado jueves. La USTEC defiende que, excluido el incremento estatal pactado este año (del 11%), que el sindicato quería excluir del cálculo, la cantidad total pactada supondrá un incremento acumulado de 384,77 euros en primaria y 389,50 euros en secundaria. La cifra duplica el incremento acordado por UGT y CCOO el pasado marzo. Incorporando la parte estatal, los salarios de los docentes se incrementarán en 600 euros en primaria y en 634 euros en secundaria en cuatro años.

La consejera de Educación, Esther Niubó, llegando a la reunión de la tarde con los sindicatos | María Belmez (ACN)

Ocho reuniones para llegar a un acuerdo

Finalmente, después de días con las posiciones encalladas y de un encierro en el departamento, el desbloqueo de todo ha sido 50 euros que se aplicarán al nuevo complemento lineal pactado los últimos días. El departamento comenzó la negociación con la intención de incrementar los sueldos a través de suplementos especiales, como el de tutoría; una oferta que afectaba al 85% de la plantilla –contando también los de la concertada– y que no gustaba a los sindicatos críticos. El entendimiento sobre un nuevo complemento transversal, que finalmente se dotará de 170 euros a cuatro años vista, y el retorno de la deuda de los estadios en cinco años ha acabado desbloqueando las negociaciones. Los estadios, también llamados sexenios, son unos complementos que los docentes cobran cada seis años y que durante una década han estado recortados. Solo esta partida supondrá un gasto de unos 300 millones para el departamento.

Este jueves había sido importante para avanzar en la dotación de recursos para la escuela inclusiva, el segundo gran emblema de todos los sindicatos menos el de secundaria. Las organizaciones han llegado a la jornada de este viernes con una postura clara y nuevas incorporaciones de profesionales acordadas. El departamento ha cedido y sumará un total de 6.413 dotaciones más los próximos cursos, según los detalles explicados por los sindicatos. Un aspecto que ha generado tensión con la UGT y CCOO, firmantes del acuerdo de marzo, que también han trabajado este despliegue en la mesa de seguimiento del acuerdo. Qué formaba parte de cada una de las negociaciones también se ha debatido hasta altas horas de la noche. El acuerdo también impulsa la convocatoria de 5.000 cátedras, una de las principales peticiones de Profesores de Secundaria.

La CGT e Intersindical se han desmarcado finalmente al entender que el departamento no habría querido estudiar una cláusula de revisión salarial –uno de sus mínimos– ni tampoco una nueva reducción de ratios, motivo por el cual han decidido levantarse de la mesa. La Intersindical también ha marchado una vez constatada la «falta de compromiso» del departamento con la inmersión lingüística en catalán. Una decena de manifestantes afines a estas organizaciones sindicales se han quedado a las puertas del departamento gritando ‘Niubó dimisión’.