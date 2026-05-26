El fin de semana debía servir, apuntaban algunas voces del departamento, para refrescar ideas. Han sido cuatro días sin reuniones, pero con algunas conversaciones informales, que el departamento ha transformado en un nuevo complemento lineal que deja atrás los suplementos singulares. La nueva propuesta agrupa los 78 millones de euros que inicialmente se debían destinar a estos suplementos –como el de tutoría o el nuevo de cotutoría– en la creación de un nuevo complemento de unos 40 euros mensuales para todo el colectivo.

Los sindicatos compran la idea, pero exigen que el complemento lineal sea de 60 euros el próximo año y que pueda llegar a los 120 dentro de cuatro años. Una contrapropuesta que el departamento ha aceptado a medias. Por ahora, descarta aumentar los 40 euros mensuales los próximos tres años, argumentando que el incremento complemento específico –la parte del salario que no asume el Estado, sino la Generalitat– ya consume gran parte de las arcas del departamento, pero “estudiará” qué margen queda para hacerlo en 2029.

El departamento aleja la posibilidad de un incremento prematuro del nuevo complemento alegando que el adelanto de los nuevos complementos específicos consume gran parte de su economía. El acuerdo firmado en febrero –solo con la UGT y CCOO– dibuja un incremento del 30% a cuatro años vista, pero el ejecutivo, en un intento de convencer a los sindicatos críticos, ha abierto la puerta a reestructurar las subidas para que el incremento sea completamente efectivo en tres años. Por lo tanto, los docentes recibirían los 200 euros extra mensuales pactados el pasado febrero el año 2028 y no el 2029 como está fijado en el acuerdo. Este gesto estrecha las arcas del departamento los primeros tres años del acuerdo, pero dejaría el 2029 tener que afrontar incrementos nuevos. De ahí que el Gobierno limite una oferta mejor solo al último de los cuatro años.

La consejera Esther Niubó con el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez (a su izquierda), que pilotea las negociaciones con los sindicatos | Kike Rincón / Europa Press

La llegada de este complemento transversal ha acercado posiciones entre unos y otros, enrocadas desde principios de año. Los sindicatos habían rechazado la propuesta que el departamento había ofrecido el viernes, enmarcada en estos suplementos singulares, porque dejaba atrás un 15% de la plantilla actual. Por otro lado, la oferta reconocía ciertas tareas, como las tutorías, pero no revertía la pérdida de poder adquisitivo, cuestionaban los docentes. «Por fin hablamos el mismo idioma», ha celebrado ahora la USTEC, cuatro días más tarde de aquel primer acercamiento. El sindicato mayoritario sitúa estos suplementos específicos en el marco de una negociación independiente que no abrirán ahora.

Recuperación de los sexenios, que cayeron con los recortes

Educación, apuntan los sindicatos, también abre la puerta al reconocimiento y pago de la deuda de los estadios –también conocidos como sexenios, otro complemento que se pagaba cada seis años antes de los recortes– y otras cuestiones “relevantes” como la mejora del plus de colonias o más recursos para la escuela inclusiva. Sobre los estadios, el ejecutivo asume que habrá una “compensación” por la deuda generada estos años, si bien aún no ha concretado con detalle de qué cifra estamos hablando ni de qué plazos.

Lo que no parece una realidad próxima es la cláusula de revisión salarial, que los sindicatos piden “para que no se vuelva a producir una pérdida del poder adquisitivo”. Esta cláusula debería actualizar progresivamente los salarios de los docentes en función de determinados indicadores económicos, como la inflación; un aspecto que Educación sitúa sobre la mesa de Función Pública. El departamento debe preguntar si sería posible crear esta cláusula, pero por ahora no parece estar sobre la mesa.

Los sindicatos volverán a reunirse con Educación este miércoles a las 15 horas, después de una nueva huelga general –la cuarta del curso– que llevará al colectivo a las calles de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Granollers y Torredembarra. La intención es que el departamento aterrice las cifras del nuevo complemento y también fije en el calendario cómo queda la devolución de los estadios.