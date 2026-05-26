La quinta reunión de los sindicatos y Educación sigue sin acuerdo en la Via Augusta, pero este martes con un ambiente más optimista que la semana pasada. Fuentes sindicales presentes en la reunión detallan que el Gobierno ha hecho llegar una nueva oferta que deja atrás los diferentes suplementos singulares –entre ellos, el de tutoría y cotutoría– del viernes pasado y reparte toda esta bolsa de dinero en un nuevo complemento unitario para todo el personal docente, tal como exigía la parte social. Según los cálculos de los sindicatos, este paso sumaría 35 euros brutos mensuales a todos los docentes, que se añaden al incremento del complemento autonómico que se acordó el pasado febrero con la UGT y CCOO. El ejecutivo no ha confirmado aún las nuevas cifras, a la espera de hacer una valoración global al final de la reunión.

No te lo puedes perder Un nuevo complemento transversal acerca posturas entre Educación y los sindicatos

Las organizaciones entienden que este paso acerca al departamento a su marco negociador, lo que les hace pensar que las conversaciones continuarán este jueves. El sindicato mayoritario USTEC insiste en que las huelgas de este curso demandan revertir la pérdida de poder adquisitivo de los docentes, un aspecto que se consigue con un reconocimiento del déficit y un incremento del salario. En este sentido, defiende que el reconocimiento y mejora de ciertas tareas específicas –las tutorías u otras tareas que el ejecutivo planteaba remunerar– se debe abordar en otra negociación. Y no será este año.

Los portavoces de CGT, USTEC, Aspec e Intersindical frente al Palau de la Generalitat para presentar el nuevo ciclo de huelgas de los docentes / USTEC

Optimismo entre los sindicatos

Las mismas fuentes aseguran que el ejecutivo estaría abierto a “reestructurar” el incremento del complemento autonómico pactado el pasado febrero, de un 30% en cuatro años. La oferta inicial ya preveía una reducción de los plazos de aplicación, de manera que los 200 euros extra pasaban a ser una realidad en tres años, en vez de cuatro. Fuentes sindicales insisten en que el nuevo cálculo incrementa la cifra plasmada en el acuerdo anterior, si bien Educación aún no confirma esta novedad.

Los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical ya han avanzado que harán una consulta con el resultado de las negociaciones, si bien aún se está pendiente de cerrar el acuerdo. Los más optimistas querrían hacer una consulta a finales de esta semana, aunque todos los actores implicados en la negociación insisten en que dependerá de cómo quede la oferta final del departamento en las próximas horas. Todo ello, a las puertas de una nueva huelga general –la tercera del curso– que reunirá a los docentes en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Granollers y Torredembarra.