La cinquena reunió dels sindicats i Educació segueix sense acord a la Via Augusta, però aquest dimarts amb un ambient més optimista la setmana passada. Fonts sindicals presents a la reunió detallen que el Govern ha fet arribar una nova oferta que deixa enrere els diferents suplements singulars –entre ells, el de tutoria i cotutoria– de divendres passat i reparteix tota aquesta bossa de diners en un nou complement unitari per a tot el personal docent, tal com exigia la part social. Segons els càlculs dels sindicats, aquest pas sumaria 35 euros bruts mensuals a tots els docents, que s’afegeixen a l’increment del complement autonòmic que es va acordar el febrer passat amb la UGT i CCOO. L’executiu no ha confirmat encara les noves xifres, a l’espera de fer una valoració global al final de la reunió.
Les organitzacions entenen que aquest pas apropa el departament al seu marc negociador, la qual cosa els fa pensar que les converses continuaran aquest dijous. El sindicat majoritari USTEC insisteix que les vagues d’aquest curs demanen revertir la pèrdua de poder adquisitiu dels docents, un aspecte que s’aconsegueix amb un reconeixement del dèficit i un increment del salari. En aquest sentit, defensa que el reconeixement i millora de determinades tasques específiques –les tutories o altres tasques que l’executiu plantejava remunerar– s’ha d’abordar en una altra negociació. I no serà aquest any.
Optimisme entre els sindicats
Les mateixes fonts asseguren que l’executiu estaria obert a “reestructurar” l’increment del complement autonòmic pactat el febrer passat, d’un 30% en quatre anys. L’oferta inicial ja preveia una reducció dels terminis d’aplicació, de manera que els 200 euros extres passaven a ser una realitat en tres anys, en comptes de quatre. Fonts sindicals insisteixen que el nou càlcul incrementa la xifra plasmada en l’acord anterior, si bé Educació encara no confirma aquesta novetat.
Els sindicats USTEC, CGT i Intersindicals ja han avançat que faran una consulta amb el resultat de les negociacions, si bé encara s’està pendent de tancar l’acord. Els més optimistes voldrien fer una consulta a finals d’aquesta setmana, malgrat que tots els actors implicats en la negociació insisteixen que dependrà de com queda l’oferta final del departament en les pròximes hores. Tot plegat, a les portes d’una nova vaga general –la tercera del curs– que reunirà els docents a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Granollers i Torredembarra.