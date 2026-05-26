Educació ha endarrerit unes hores la cinquena reunió amb els sindicats per “qüestions d’agenda sobrevinguts”, segons ha explicat la portaveu de l’executiu Sílvia Paneque. Prevista inicialment al matí, sobre la taula hi ha uns 70 milions d’euros que el departament ha recaptat per convèncer els docents, però la fórmula –un seguit de suplements singulars– no acaba de satisfer uns sindicats que prefereixen el mateix increment per a tota la plantilla. El Govern, ha afegit Paneque després del Consell Executiu, confia que els pròxims dies o setmanes es pugui arribar a un “acord definitiu” que “doni per tancat” el conflicte.
Totes les parts tornen a seure aquesta tarda, després de quatre trobades prèvies sense acord i amenaces dels sindicats d’aixar-se de la taula si no s’estableix el seu marc de negociació. Les negociacions havien avançat els darrers dies sense el sindicat Professors de Secundària, representant d’un 19% de la plantilla, però fonts del sindicat han confirmat a El Món que aquest dimarts sí que hi assistiran. L’organització, amb representació als instituts, veu en la nova oferta de places per a catedràtics –encara insuficient, diuen– “un gest” del departament i tornaran a escoltar Educació amb la resta de sindicats, que no han abandonat la mesa malgrat les crítiques constants dels darrers dies.
Tot plegat, a les portes d’una nova vaga general –la segona de la nova tongada de protestes– que mobilitzarà aquest dimecres els docents a les principals ciutats del país. A Barcelona, la principal concentració començarà a les 10 hores a Pla de Palau i acabarà amb una paella popular. També es preveuen concentracions massives a Girona, Lleida, Tarragona, Granollers i Torredembarra.
Tres reunions sense acord
Després d’un nou cicle de mobilitzacions, i ara amb un nou pressupost sobre la taula, el Govern ha reobert la negociació amb els sindicats, oferint nous complements salarials. Per ara, l’executiu s’ha tancat en l’increment del complement autonòmic pactat el febrer passat amb la UGT i CCOO i només obre la porta a fer més grans alguns plusos, dels quals se’n beneficiarien el gruix de la plantilla docent. Els sindicats volen que aquests diners –com a mínim– es reparteixin de forma lineal per a tot el personal, una línia vermella que situen per poder seguir negociant.
Més acord sembla l’acord sobre escola inclusiva, el segon gran cavall de batalla de les protestes dels docents. El departament insisteix en un increment de 2.400 efectius; els sindicats crítics amb l’acord del febrer volen una aposta major, que sumi al voltant de 6.500 professionals nous. En tot cas, tant els sindicats com el departament reconeixen que s’han acostat postures en aquesta qüestió.