El marc de negociació salarial torna a allunyar els sindicats i Educació

Els sindicats reclamen un increment salarial igual per a tots els docents i el departament només s’obre a negociar alguns suplements singulars. Set complements, concretament, entre els quals hi hauria un increment lleuger per als tutors i una escalada notable en els docents que treballen en centres de màxima complexitat. El marc negociador separa uns i altres després de dues reunions prèvies en què havien trencat el gel i acostat postures en matèria d’escola inclusiva. La quarta reunió es produirà dimarts vinent al matí, en la prèvia de la quarta vaga unitària del curs.
Educació ha defensat una proposta que “reconeix tasques essencials”, que arriba a un 85% de la plantilla –incorporant, certament, els docents de la concertada– i que suposaria una inversió extra de 70 milions per al departament. “Ens reconeixen, amb l’oferta, que hi ha diners, doncs posem-nos-hi”, apunten algunes veus sindicals presents a la negociació. Però, per ara, aquests diners no es repartirien de la manera que exigeixen els sindicats. L’escenari actual, ha resumit la USTEC, no demana “el reconeixement d’una sèrie de tasques” sinó “revertir la pèrdua de poder adquisitiu”.
“Analitzarem diferents escenaris per veure si hi ha elements conjunts”, ha apuntat a la sortida el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, preguntat per la possibilitat de repartir els 70 milions nous en una paga lineal per a tots els docents. El departament ha demanat als sindicats que consultin al col·lectiu la proposta, però les organitzacions insisteixen: faran la consulta només quan hi hagi una oferta “digne”.
Educació proposa incrementar set complements
La proposta del departament milloraria la nòmina dels tutors de primària en 30 euros mensuals i les de secundària 47. També crea la figura del ‘cotutor’, beneficiant-lo amb 70 euros extra al mes. I les direccions, que també pescarien en la millora, incrementarien el sou –progressivament, durant cinc anys, en aquest cas– en 200 euros mensuals.
El departament també pretén sufocar la crispació que hi ha a les aules amb tres complements nous que ara no existeixen. Més enllà de la ‘cotutoria’, es crearia un extra per als docents de màxima complexitat de 140 euros en el cas de primària i de 200 en els de secundària. Un increment pensat a pal·liar les nombroses fuges que hi ha en aquests centres, en què les plantilles són molt poc estables. La tercera novetat serien els 70 euros que rebrien els orientadors dels Treballs de Recerca.
Educació també s’obre a crear un total de 1.000 places de catedràtics per a docents de secundària, distribuïdes en quatre promocions de 250 places entre 2027 i 2030. Una mesura que demanava estudiar el sindicat Professors de Secundària, que va marxar de la mesa sectorial disconforme amb els temes que el departament volia trencar. Qui ha tornat, després d’abandonar la reunió de dimecres abans d’hora, és la CGT, malgrat que ha criticat novament les reticències del departament a incrementar els sous de forma lineal. La Intersindical també ha tornat, amb el mateix discurs.
Dimarts vinent tornarà a haver-hi una nova oportunitat a les portes de noves aturades, que fan un descans aquest divendres i dilluns –moltes escoles tenen festa de lliure disposició– i es recuperen dimecres vinent amb una aturada de país. Sense manifestació i a l’espera de quin marc negociador s’imposa finalment; si el complement lineal per a tothom o els complements singulars.