El marco de negociación salarial vuelve a alejar a los sindicatos y Educación

Los sindicatos reclaman un incremento salarial igual para todos los docentes y el departamento solo se abre a negociar algunos suplementos singulares. Siete complementos, concretamente, entre los cuales habría un ligero incremento para los tutores y un aumento notable en los docentes que trabajan en centros de máxima complejidad. El marco negociador separa a unos y otros tras dos reuniones previas en las que habían roto el hielo y acercado posturas en materia de escuela inclusiva. La cuarta reunión se producirá el martes siguiente por la mañana, en la previa de la cuarta huelga unitaria del curso.

Educación ha defendido una propuesta que “reconoce tareas esenciales”, que llega a un 85% de la plantilla –incorporando, ciertamente, a los docentes de la concertada– y que supondría una inversión extra de 70 millones para el departamento. “Nos reconocen, con la oferta, que hay dinero, pues pongámonos a ello”, apuntan algunas voces sindicales presentes en la negociación. Pero, por ahora, ese dinero no se repartiría de la manera que exigen los sindicatos. El escenario actual, ha resumido la USTEC, no pide “el reconocimiento de una serie de tareas” sino “revertir la pérdida de poder adquisitivo”.

“Analizaremos diferentes escenarios para ver si hay elementos conjuntos”, ha señalado a la salida el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, preguntado por la posibilidad de repartir los 70 millones nuevos en un pago lineal para todos los docentes. El departamento ha pedido a los sindicatos que consulten al colectivo la propuesta, pero las organizaciones insisten: harán la consulta solo cuando haya una oferta “digna”.

El secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, llega a la reunión con los sindicatos en el Departamento de Educación | Bernat Vilaró (ACN)

Educación propone incrementar siete complementos

La propuesta del departamento mejoraría la nómina de los tutores de primaria en 30 euros mensuales y las de secundaria 47. También crea la figura del ‘cotutor’, beneficiándolo con 70 euros extra al mes. Y las direcciones, que también se beneficiarían de la mejora, incrementarían el salario –progresivamente, durante cinco años, en este caso– en 200 euros mensuales.

El departamento también pretende sofocar la crispación que hay en las aulas con tres complementos nuevos que ahora no existen. Más allá de la ‘cotutoría’, se crearía un extra para los docentes de máxima complejidad de 140 euros en el caso de primaria y de 200 en los de secundaria. Un incremento pensado para paliar las numerosas fugas que hay en estos centros, en los que las plantillas son muy poco estables. La tercera novedad serían los 70 euros que recibirían los orientadores de los Trabajos de Investigación.

Educación también se abre a crear un total de 1.000 plazas de catedráticos para docentes de secundaria, distribuidas en cuatro promociones de 250 plazas entre 2027 y 2030. Una medida que pedía estudiar el sindicato Profesores de Secundaria, que abandonó la mesa sectorial disconforme con los temas que el departamento quería tratar. Quien ha regresado, después de abandonar la reunión del miércoles antes de tiempo, es la CGT, aunque ha criticado nuevamente las reticencias del departamento a incrementar los sueldos de forma lineal. La Intersindical también ha vuelto, con el mismo discurso.

El martes próximo habrá una nueva oportunidad a las puertas de nuevas paradas, que hacen un descanso este viernes y lunes –muchas escuelas tienen fiesta de libre disposición– y se reanudan el miércoles próximo con una parada de país. Sin manifestación y a la espera de qué marco negociador se impone finalmente; si el complemento lineal para todos o los complementos singulares.