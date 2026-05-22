Después del impasse de este jueves, esta vez sí, el Departamento de Educación ha llegado a la mesa sectorial con una contrapropuesta salarial que mantiene el incremento del complemento específico de la Generalitat pactado con UGT y CCOO (unos 60 euros mensuales). La respuesta indaga en los complementos de tutoría y otros ligados a las coordinaciones digitales y la máxima complejidad. La nueva propuesta, de la cual también se beneficiaría la concertada, ignora la petición de los sindicatos de pactar un incremento lineal para todos los docentes. Desde el ejecutivo defienden que más de 100.000 profesionales (un 86% del profesorado) se beneficiarían de los incrementos.

La propuesta del departamento implicaría duplicar los complementos de tutoría, tanto en primaria como en secundaria; en la práctica, son unos 30 euros mensuales más para los tutores de primaria y 47 para los de secundaria. En la línea de lo que ya había expresado el miércoles, el departamento también propone crear una nueva figura de «cotutoría», lo que permitiría incrementar unos 70 euros la nómina de 15.000 docentes de secundaria. El departamento también incrementaría el complemento que reciben las direcciones (+200 euros) y el de coordinaciones digitales (+44 euros mensuales).

La propuesta liga el incremento salarial a través de dos nuevos complementos, que se aplicarían ya el curso próximo. Uno global para los docentes de máxima complejidad, de 140 euros en primaria y de 200 en secundaria, que afectaría a unos 17.500 profesionales, según Educación. El otro complemento se crea para los acompañantes de los trabajos de investigación (70 euros). Educación también abre la puerta a reactivar el cuerpo de catedráticos en secundaria, con un complemento de 208 euros mensuales. Esta última iniciativa es una de las reclamaciones del sindicato Profesores de Secundaria, que se ha ausentado de las últimas reuniones disconforme con el marco negociador que proponía el departamento.

Los docentes vuelven a la huelga el miércoles 27 de marzo | ACN

Primera respuesta negativa de los sindicatos

La propuesta queda lejos de las exigencias iniciales de los sindicatos, que pedían un aumento progresivo de 500 euros mensuales para toda la plantilla. Una apuesta “grotesca”, señalan algunas voces de USTEC próximas a la negociación, que continúa tras un primer receso para evaluar la propuesta del departamento. Han vuelto a la mesa la CGT e Intersindical, que este jueves se retiraron antes de tiempo al ver que el departamento llegaba sin una respuesta salarial. Profesores de Secundaria, que sí firma la propuesta los sindicatos enviaron el jueves, continúa manteniéndose fuera de la reunión.