Després de l’impàs d’aquest dijous, aquesta vegada sí, el Departament d’Educació ha arribat a la mesa sectorial amb una contraproposta salarial que manté l’increment del complement específic de la Generalitat pactat amb la UGT i CCOO (uns 60 euros mensuals). La resposta indaga en els complements de tutoria i altres lligats a les coordinacions digitals i la màxima complexitat. La nova proposta, de la qual també se’n beneficiaria la concertada, ignora la petició dels sindicats de pactar un increment lineal per a tots els docents. Des de l’executiu defensen que més de 100.000 professionals (un 86% del professorat) es beneficiarien dels increments.
La proposta del departament implicaria duplicar els complements de tutoria, tant a primària com a secundària; a la pràctica, són uns 30 euros mensuals més per als tutors de primària i 47 per als de secundària. En la línia del que ja havia expressat dimecres, el departament també proposa crear una nova figura de “cotutoria”, cosa permetria incrementar uns 70 euros la nòmina de 15.000 docents de secundària. El departament també incrementaria el complement que reben les direccions (+200 euros) i el de coordinacions digitals (+44 euros mensuals).
La proposta lliga l’increment salarial a través de dos nous complements, que s’aplicarien ja el curs vinent. Un de global per als docents de màxima complexitat, de 140 euros a primària i de 200 a secundària, que afectaria uns 17.500 professionals, segons Educació. L’altre complement es crea per als acompanyants dels treballs de recerca (70 euros). Educació també obre la porta a reactivar el cos de catedràtics a la secundària, amb un complement de 208 euros mensuals. Aquesta darrera iniciativa és una de les reclamacions del sindicat Professors de Secundària, que s’ha absentat de les darreres reunions disconforme amb el marc negociador que proposava el departament.
Primera resposta negativa dels sindicats
La proposta queda lluny de les exigències inicials dels sindicats, que demanaven una pujada progressiva de 500 euros mensuals per a tota la plantilla. Una aposta “grotesca”, assenyalen algunes veus d’USTEC pròximes a la negociació, que continua després d’un primer recés per avaluar la proposta del departament. Han tornat a la mesa la CGT i Intersindical, que aquest dijous van sortir abans d’hora en veure que el departament arribava sense una resposta salarial. Professors de Secundària, que sí que signa la proposta els sindicats van enviar dijous, continua mantenint-se fora de la reunió.