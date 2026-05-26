Educación ha retrasado unas horas la quinta reunión con los sindicatos por «cuestiones de agenda sobrevenidas», según ha explicado la portavoz del ejecutivo Sílvia Paneque. Prevista inicialmente por la mañana, sobre la mesa hay unos 70 millones de euros que el departamento ha recaudado para convencer a los docentes, pero la fórmula –una serie de suplementos singulares– no acaba de satisfacer a unos sindicatos que prefieren el mismo incremento para toda la plantilla. El Gobierno, ha añadido Paneque después del Consejo Ejecutivo, confía en que los próximos días o semanas se pueda llegar a un «acuerdo definitivo» que «dé por cerrado» el conflicto.

Todas las partes vuelven a sentarse esta tarde, después de cuatro encuentros previos sin acuerdo y amenazas de los sindicatos de levantarse de la mesa si no se establece su marco de negociación. Las negociaciones habían avanzado los últimos días sin el sindicato Profesores de Secundaria, representante de un 19% de la plantilla, pero fuentes del sindicato han confirmado a El Món que este martes sí que asistirán. La organización, con representación en los institutos, ve en la nueva oferta de plazas para catedráticos –todavía insuficiente, dicen– «un gesto» del departamento y volverán a escuchar a Educación con el resto de sindicatos, que no han abandonado la mesa a pesar de las críticas constantes de los últimos días.

Todo ello, a las puertas de una nueva huelga general –la segunda de la nueva tanda de protestas– que movilizará este miércoles a los docentes en las principales ciudades del país. En Barcelona, la principal concentración comenzará a las 10 horas en Pla de Palau y terminará con una paella popular. También se prevén concentraciones masivas en Girona, Lleida, Tarragona, Granollers y Torredembarra.

Los docentes llenaron de nuevo la plaza Sant Jaume en una nueva demostración de fuerza en el centro de Barcelona | Joan Mateu Parra (ACN)

Tres reuniones sin acuerdo

Después de un nuevo ciclo de movilizaciones, y ahora con un nuevo presupuesto sobre la mesa, el Gobierno ha reabierto la negociación con los sindicatos, ofreciendo nuevos complementos salariales. Por ahora, el ejecutivo se ha cerrado en el incremento del complemento autonómico pactado en febrero pasado con la UGT y CCOO y solo abre la puerta a hacer más grandes algunos pluses, de los cuales se beneficiarían el grueso de la plantilla docente. Los sindicatos quieren que este dinero –como mínimo– se reparta de forma lineal para todo el personal, una línea roja que sitúan para poder seguir negociando.

Más acuerdo parece el acuerdo sobre escuela inclusiva, el segundo gran caballo de batalla de las protestas de los docentes. El departamento insiste en un incremento de 2.400 efectivos; los sindicatos críticos con el acuerdo de febrero quieren una apuesta mayor, que sume alrededor de 6.500 profesionales nuevos. En todo caso, tanto los sindicatos como el departamento reconocen que se han acercado posturas en esta cuestión.