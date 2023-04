Cambray celebra que el TC no fixi percentatges de castellà a les aules

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrat que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que rebutja íntegrament el recurs d’inconstitucionalitat presentat per Vox al Congrés contra la reforma de la llei d’educació o llei Celaá no fixi “percentatges ni proporcions” sobre l’ús del castellà a les escoles, com informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). En declaracions als mitjans aquest dimarts, Cambray s’ha mostrat convençut que els pròxims pronunciaments que hagi de fer el tribunal aniran “en aquesta línia”, però també ha demanat “màxima prudència”. El conseller ha assegurat que “es tracta d’una informació rellevant” que demostra que “defensa el contingut de la LOMLOE pel que fa a l’ús del català als centres educatius”.

Aquest mateix dimarts, el ple del Constitucional ha avalat la llei Celaá i la nova ponència entén que la norma respecta el dret d’utilitzar el castellà i la cooficialitat de les llengües autonòmiques, assenyalant que en el sistema educatiu ha d’haver-hi “un patró d’equilibri o igualtat entre llengües”. Així, Cambray ha remarcat que el TC s’ha pronunciat “per primera vegada” defensant que l’aprenentatge de les llengües a les aules no ha d’anar marxat per cap percentatge i que la Constitució no indica que depengui de l’Estat fixa necessàriament una proporció d’ús del castellà en el sistema educatiu.

El titular d’Educació també ha recordat que, davant la sentència del 25%, Catalunya “es va dotar d’una nova llei a través del Parlament i un nou decret llei a través del Govern que l’ha fet inaplicable”. Això, afegeix, “va fer que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es dirigís al TC perquè es pronunciés, i avui tenim un primer pronunciament que fins ara no havia passat”.

Cambray també celebra el posicionament del TC sobre els concerts a les escoles que segreguen per sexe / Pixabay

No renovar concerts a la segregada

Segons Cambray, la sentència del Constitucional també és una “victòria històrica” perquè creu que dota la Generalitat d’un “aval jurídic” per no renovar els concerts als centres que segreguin per sexe. El TC indica que la Constitució defensa un model educatiu pluralista, però no se’n deriva que “tots els models educatius hagin de rebre ajudes” ni que tinguin dret a una prestació pública.

El conseller d’Educació defensa un model basat en la coeducació en què els infants han de “créixer i aprendre junts”. “Amb la coeducació, nosaltres seguirem avançant amb la decisió que vam prendre des del primer dia i, per tant, no renovarem els concerts de les escoles que separen nens i nenes”, ha conclòs.