CCOO i UGT surten al carrer per exigir una “pau duradora” a Gaza

Centenars de persones s’han manifestat aquest dimecres pel centre de Barcelona contra Israel i el genocidi a la Franja de Gaza. La marxa estava convocada pels sindicats CCOO i UGT en el marc de la vaga parcial de dues hores en cadascun dels torns de treball. Els sindicalistes han anat fins a la delegació de la Comissió Europea al passeig de Gràcia, on han entregat un manifest per reclamar el trencament de relacions amb Israel i el compromís de construir una pau “permanent i duradora” que permeti iniciar la reconstrucció de Gaza.
A Lleida, una setantena de persones s’ha concentrat a la plaça de la Paeria, mentre que a Tarragona han aplegat un altre centenar més a la Rambla Nova i a Girona ho han fet davant de la delegació del Govern a la ciutat. Precisament a Girona, més de 400 persones també s’han manifestat a l’estació de tren, han baixat a les vies per protestar i han obligat a tallar la circulació durant una estona.
A Barcelona, en l’inici del segon torn de la vaga, que era de 10.00 a 12.00, els manifestants s’han concentrat a la seu de CCOO a la Via Laietana i de la UGT a la Rambla del Raval. Les dues marxes han avançat pels carrers de Ciutat Vella i han confluït a la plaça Catalunya, des d’on han pujat conjuntament fins a la delegació de la Comissió Europea. Els sindicats reclamen l’alliberament dels més de 10.000 palestins empresonats “per motius polítics”.
Més pressió a Israel perquè compleixi l’acord de pau
També reclamen sancions i embargament integral d’armes a Israel, ruptura de relacions amb Tel-Aviv, el desbloqueig a l’ajuda humanitària, la suspensió de l’acord europeu d’associació amb Israel, el reconeixent de l’Estat de Palestina, la prohibició del comerç amb assentaments il·legals, la prohibició del trànsit en ports i aeroports espanyols del material militar destinat a l’exèrcit israelià i la prohibició d’entrada en territori espanyol per als responsables polítics, militars i empresarials que afavoreixin o es beneficiïn del genocidi, informa l’ACN.
El secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha explicat que, tot i la signatura de l’alto el foc, queda molt camí per aconseguir una “pau veritable i duradora” i ha recordat que Israel ja amenaçat de trencar la treva. Per la seva banda, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha reivindicat que la vaga és un “paraigua” perquè els treballadors puguin mostrar la seva solidaritat amb Palestina i ha animat la ciutadania a anar a la manifestació unitària d’aquesta tarda.