Argimon veu “probable” la setena onada, però no pronostica quina virulència tindrà

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, creu que és “probable” que hi hagi una setena onada de Covid-19, tot i que no s’ha atrevit a pronosticar quan es produirà ni quina virulència tindrà. Això, ha dit, dependrà de la variant que sigui dominant en aquell moment i de com es comporti. Argimon continua apostant per “normalitzar la vida quotidiana” mentre es manté la vigilància del virus amb el nou protocol sentinella, que comporta fer proves només a la gent gran i les persones amb malalties greus. El nombre de casos, ha dit durant una atenció als mitjans a Granollers, “no és el més important” per veure l’evolució epidemiològica, sinó quina és la gravetat dels casos i la “repercussió” a les plantes dels hospitals i Unitats de Cures Intensives.

Argimon ha assegurat que malgrat la “treva” que està donant la pandèmia aquesta encara està aquí i queden molts aspectes desconeguts del virus per estudiar. El conseller considera important estar atents als casos més grues i crítics, i ha assenyalat que malgrat que la pandèmia està en creixement el nombre de persones a les UCI està estable. Actualment hi ha 31 pacients a les UCI, un menys que en l’últim balanç, d’aquest dimarts. Argimon ha explicat que cal vigilar dia a dia l’evolució de la pandèmia i que una bona eina és el sistema sentinella que estan implementant.

La situació epidemiològica de Catalunya està empitjorant en els darrers dies, esperonada per l’eliminació de totes les mesures anti-Covid, en especial la mascareta. La Setmana Santa i el Sant Jordi han provocat un augment de casos que es veu sobretot en l’augment de la incidència i la velocitat de propagació, tot i que encara no s’ha traduït en més pacients als hospitals ni un excés de morts per aquesta malaltia.

Aquest augment també l’ha constatat el BIOCOMSC. Un dels seus membres, Enric Álvarez, ha dit en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies que des de fa diverses setmanes s’ha produït un augment de casos i hospitalitzacions a urgències que no s’està traduint en un augment de la tensió a les UCI.