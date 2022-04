Retard en la resolució de Salut per treure les mascaretes de les escoles abans

El Departament de Salut havia de publicar aquest dijous la resolució per retirar la mascareta als interiors a partir del 19 d’abril enlloc del dia 20, com va establir el govern espanyol. La conselleria dirigida per Josep Maria Argimon considera “il·lògic” esperar un dia més per retirar la mascareta i sosté que els nens no poden dur-la “ni un dia més del necessari”. Per això es van comprometre a publicar una resolució aquest dijous 14 abans de començar la Setmana Santa per tal que el dia 19 a les escoles ja no es dugui mascareta.

Un nen amb mascareta en una aula / Europa Press

La publicació d’aquesta resolució, però, finalment haurà d’esperar. El departament de Salut ha emès un comunicat aquest dijous en què assegura que s’està “ultimant” aquest text per “flexibilitzar” l’ús de les mascaretes entre l’alumnat de primària i secundària el pròxim dimarts, quan es reprenen les classes després de la Setmana Santa i la Pasqua. Així, el departament sosté que la resolució es publicarà en el pròxim DOGC, és a dir, ja després dels festius de Setmana Santa, la nit de dilluns a dimarts.

Aquesta demora inesperada podria significar que hi ha algun problema per publicar aquesta normativa que avança un dia la retirada de la mascareta respecte el que va establir el ministeri de Sanitat del govern espanyol, tot i que el departament sosté que només ha estat un retard per acabar d’ultimar la resolució.

“Un motiu més” per protestar

La portaveu nacional del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, ha assenyalat en declaracions a aquest diari que aquesta és “només una improvisació més”. “És la tònica habitual del Govern que tenim, anar a cop d’improvisació i amb informacions d’última hora”, ha lamentat abans d’assenyalar que mesures així requereixen temps per estudiar-les i arribar als centres “amb les coses clares”.

“Les direccions arribaran dimarts i hauran de mirar la resolució, com si no tinguessin res més a fer que mirar les últimes incorporacions al DOGC”, ha continuat per acabar titllant l’actuació del Govern de “vergonyosa”. “Encara que siguin dies festius es pot enviar perquè s’arribi als centres amb una idea clara”, ha afegit.

Segura ha explicat que ja estan acostumats a “aquest modus operandi” que és “tristíssim” però “habitual”. En part, ha assenyalat, aquest és un dels motius pels quals estan “en peu de guerra” amb el departament, per la “falta de voluntat” de solucionar aquesta manera de fer les coses.

Les excepcions a la retirada de la mascareta

Segons la norma del ministeri espanyol a partir del dia 20 d’abril s’acaba amb l’obligatorietat de portar mascareta als interiors. Ara bé, hi haurà excepcions. S’haurà de mantenir als centres hospitalaris, a les residències de gent gran i als centres d’educació especial, és a dir, a tots aquells llocs amb persones vulnerables o de risc.