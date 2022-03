Aragonès, cara a cara amb docents en una protesta

Uns 60 docents i membres de sindicats del sector s’han reunit aquest dissabte al matí davant el TecnoCampus de Mataró, on es fa el Congrés de la Joventut de Catalunya, per demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, una “negociació real”. El líder de l’Executiu, que ha donat la benvinguda a la tercera jornada del Congrés, s’ha acostat a parlar amb els manifestants i els ha emplaçat a les reunions de la setmana que ve. Els manifestants han reclamat a Aragonès que faci de mediador en el conflicte i que destitueixi el conseller d’Educació, Josep González Cambray. A més, entre altres coses, li han recordat que no fan vaga per “cinc dies de vacances” sinó per “deu anys de retallades”.

La Mar Pijoan, mestra i delegada del sindicat USTEC, ha explicat a l’ACN que han demanat a Aragonès que els “escolti” per revertir l’efecte de les retallades i promoure una educació pública de qualitat. Aragonès ha demanat als manifestants si tenien un manifest, i els ha recordat que la setmana vinent hi haurà reunions. Davant del president, els mestres han cridat consignes a favor de l’educació pública i han reclamat que “cap interina acabi al carrer”.

Pijoan ha ironitzat sobre la reunió de la setmana vinent amb el conseller Cambray, que és al que els ha emplaçat el propi Aragonès. “Es veu que encara no li ha quedat clar què demanem, després de dues reunions i d’haver sortit tres dies al carrer”, ha afirmat aquesta docent. “És de sobres conegut el que demanem”, ha explicat Pijoan a Aragonès, en una conversa durant la protesta. “Ens hem reunit i no se’ns ha fet cas”, ha lamentat, reivindicant la necessitat d’invertir un 6% del PIB en l’educació pública.

Els sindicats educatius i el comitè de vaga han decidit reunir-se amb el Departament d’Educació, segons van explicar en un comunicat aquest divendres. Tot i això també han dit que mantenen els dies de vaga previstos -el 29 i el 30 de març- fins que el conseller Josep González Cambray accepti les seves reivindicacions. “La mobilització ha servit per a què la conselleria s’adoni finalment que l’única manera de recosir la ruptura actual és seure a negociar”, han explicat els sindicats.

Crítiques del PSC

El PSC ha carregat aquest dissabte contra les formes del Govern en relació a la vaga de docents, segons informa l’agència ACN. El líder del partit, Salvador Illa, entén “el malestar” que hi ha a la comunitat educativa i critica que el Departament d’Educació no hagi tingut en compte les demandes dels docents. “Un govern ha de prendre decisions i crec que hauria anat bé un diàleg i escoltar-los per veure si es podia o no introduir alguna de les seves demandes”, ha assenyalat Illa. El primer secretari del PSC lamenta que “es demani diàleg en altres esferes i en canvi aquí no n’hi ha hagut”. “Critico molt les formes del Govern perquè crec que les coses no s’han fet bé des de l’inici”, ha sentenciat el líder socialista.