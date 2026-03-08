El 23 de febrer de 1981 va ser un dia complicat. El cop d’estat protagonitzat pel tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero trencava la dinàmica del pacte de transacció de 1978. En un context de recuperació incipient de les llibertats democràtiques i de les institucions que una bona part dels involucionistes volien aturar. Els documents desclassificats la setmana passada, llegits en conjunt, apunten la complicitat de part de les institucions i protagonistes del moment, en aprofitar el cop d’estat –que s’esperaven– per refermar la figura de la monarquia i posar els límits al nou règim que sorgia. De fet, un dels principals límits era aturar les demandes polítiques de Catalunya i Euskadi i el creixement de l’esquerra, que a poc a poc s’organitzava després de la simpatia dels socialistes i els comunistes oficials amb el nou règim.
Tot i això, hi ha una història paral·lela força interessant. En concret, què va passar a Catalunya, segons la policia, en les hores que va durar el cop d’estat. Entre els documents desclassificats, es poden trobar els informes que les brigades d’informació de la policia espanyola van elaborar dels incidents, aldarulls i protestes que es van viure al país. Un informe que ha guardat la Direcció General de la Policia i que recollia els esdeveniments més destacats de cada demarcació. El primer document d’aquesta mena es va escriure el 24 de febrer i es titulava: Situació actual a les diferents regions policials i accions de protesta previstes amb relació a l’ocupació del Palau del Congrés de Diputats.
Pel que fa a Catalunya, els policies d’informació remarquen incidents amb trets de metralladora, còctels Molotov, vagues, aturades industrials, trobades polítiques, així com l’aparició de cartells a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona a favor del cop i exigint “l’execució del rei” i aldarulls al metro de Barcelona. La policia avisa de les convocatòries de protestes per diversos “grups extraparlamentaris” o el comunicat de CiU a Girona “mostrant la seva confiança en la Generalitat i la monarquia”, així com octavetes repartides al metro de Barcelona de suport a Tejero i els seus col·laboradors.
Una metralladora a Santa Coloma
El primer informe remès a la direcció general de Seguretat és del 24 de febrer. En aquest primer document destaquen que a la “Regió Policial de Barcelona s’ha convocat una vaga general de dos dies”. La convocatòria és de CCOO, però ressalten que “diversos grups extraparlamentaris com la Lliga Comunista Revolucionària, la Lliga Comunista Revolucionària dels Treballadors, el Moviment Comunista de Catalunya, Nacionalistes d’Esquerra, Partit dels Treballadors i la CNT han convocat també una vaga i una manifestació.
En el mateix sentit, però, els policies subratllen que l’assistència als centres de treball i d’estudi va ser “normal”. Tot i aquesta normalitat, sí que destaquen “aturades” com la del port de Barcelona, “totalment paralitzat”, així com de les “agències de transport”, que han tancat per la presència de “piquets informatius”. També afegeixen aturades d’unes hores en empreses del Baix Llobregat i de dues hores en empreses de Barcelona i de la Zona Franca. Els metros i els busos de Barcelona van deixar de funcionar una hora.
Ara bé, els policies destaquen que a “quarts d’una de la nit, a Santa Coloma de Gramenet, des d’un vehicle es va disparar a la façana de l’Ajuntament amb una metralleta, alguns dels trets van entrar a l’interior, sense causar víctimes”. A la llista d’incidents, incorporen que una desena de joves van interrompre el servei de metro a la Sagrera, trencant la cabina del cap d’estació i llençant el material a les vies, mentre es repartien octavetes de propaganda de la Lliga Comunista Revolucionària IV Internacional contra el colpisme i cridant a la vaga general. També inclouen la detenció de “diversos estudiants de la Universitat de Barcelona”, per haver penjat una pancarta a la Facultat de Dret, on es demana la “constitució d’una junta militar i la immediata detenció i execució del rei”.
“Situació de normalitat a Girona i Lleida”
El document ressalta la “situació normal a Girona” i a Lleida ho complementen amb “absoluta normalitat”. Així, de Girona escriuen que “entre els grups polítics únicament Convergència i Unió ha emès un comunicat expressant la seva confiança en la Generalitat i la monarquia”. També detallen que cap a les deu de la nit, es va celebrar una reunió a l’Ajuntament de “forces polítiques de diverses tendències” per estudiar la situació i adoptar una postura conjunta de normalitat”. Sobre els sindicats, recorden que només l’USO va demanar “serenitat” als treballadors i es va oposar a la convocatòria de vaga.
Pel que fa a Lleida, insisteixen en la normalitat a tots els nivells, tant dins de les forces armades destacades i als cossos i forces de seguretat de l’Estat com en els mitjans i els grups polítics, i la “tranquil·litat dins l’àmbit sindical”. De fet, preveuen que es desconvoqui la vaga que s’havia previst per al 24 a la tarda. Per als policies, una de les mostres de la normalitat és la convocatòria d’una Junta d’Ordre Públic amb els partits i centrals sindicals de la qual hi ha programada una roda de premsa.
Feixistes amb un còctel Molotov
Pel que fa als informes del 25 i el 26 són més curts, però contenen alguns fets que consideren remarcables. S’hi informa d’una assemblea a la Facultat de Dret, per expressar “la repulsa pels fets ocorreguts al Congrés dels Diputats, la solidaritat amb totes les assemblees celebrades per CCOO i UGT en contestació als mateixos actes i la unitat amb la resta de les Facultats”. “A la porta de la Facultat hi havia una pancarta que deia La Facultat de Dret per la democràcia“, indiquen. També fan referència a una altra pancarta, a la Facultat d’Econòmiques i Empresarials, que hi deia “Depuració de feixistes de la Policia, la Guàrdia Civil, l’Exèrcit i la Universitat”.
Menys pacífic és l’altre element que destaquen. Segons la policia a l’estació de metro de Sant Andreu “han aparegut fulls de propaganda, sense data ni signatura, en suport i solidaritat a la Guàrdia Civil”. Un dels altres fets que consideren importants de ser investigats es va registrar el 25 de febrer. Segons el relat policial, “dos individus ocupants d’una motocicleta han llançat una ampolla de líquid inflamable contra la porta d’entrada de la Facultat de Filosofia i Lletres juntament amb unes 100 octavetes en suport un nou “ALÇAMENT NACIONAL” iniciat pel tinent coronel Tejero”. No s’ha desclassificat cap més informe de la policia especial sobre els fets del 23-F a Catalunya.