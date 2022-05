La trobada entre Joan Carles I i Felip VI, gairebé un secret d’estat

La trobada entre Joan Carles I i Felip VI és pràcticament un secret d’estat. La discreció de la reunió, que la Zarzuela ni tan sols ha inclòs a l’agenda oficial del rei perquè es considera una qüestió privada, contrasta amb la visita del rei espanyol emèrit a Sanxenxo, on s’han deixat veure tant com ha pogut i no ha dubtat a visitar amics i saludar els seus fans. L’actitud festiva de Joan Carles I ha causat malestar a la Casa Reial, que volia que la visita de l’emèrit, que tornava a Espanya després de dos anys a Abu Dhabi per esquivar les preguntes de la fiscalia sobre els seus negocis de dubtosa legalitat, fos tranquil·la i de perfil baix.

L’emèrit ha arribat al control d’accés de la Palau de la Zarzuela cap a les 10.00 del matí, on l’esperaven desenes de persones amb banderes espanyoles per aclamar-lo. Joan Carles I només estarà unes hores a Madrid, ja que està previst que el Borbó marxi a Abu Dhabi aquest mateix dilluns. Durant la seva estada a la Zarzuela, Joan Carles I no només es veurà amb Felip VI, sinó que coincidirà amb la Reina Sofia, que no ha viatjat als Emirats Àrabs Units per visitar l’emèrit, com sí han fet les seves filles Elena i Cristina.

El govern espanyol, molest amb el viatge de Joan Carles I

El viatge de Joan Carles I a Espanya, envoltat de polèmica des que es va saber que tornaria més de 650 dies després d’haver marxat a Abu Dhabi, ha generat molta incomoditat al govern espanyol, que esperava alguna mena de declaració pública del monarca per explicar les acusacions de corrupció que la fiscalia ha hagut d’arxivar per falta de proves o perquè l’emèrit gaudia d’immunitat quan va cometre alguns dels delictes investigats. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentat que Joan Carles I ha perdut una “oportunitat d’or” per donar explicacions per uns “fets molt greus”.

El rei espanyol emèrit Joan Carles I a Sanxenxo / Europa Press

“Espero que les doni aviat”, ha assegurat. “Si en el seu primer viatge a Espanya en aquests dos anys no ha aprofitat per donar explicacions i només [ha vingut] per sortir al mar i anar a una barbacoa, entenc que ha perdut la primera oportunitat important que tenia per donar explicacions”. Preguntat per la premsa, Joan Carles I ha fet l’orni. “Explicacions de què?”, va dir en to de burla aquest diumenge després de rebre un guardó al Club Nàutic de Sanxenxo.

Per la seva banda, Podemos ha aprofitat el polèmic viatge de l’emèrit per reclamar que Felip VI perdi la seva inviolabilitat si aspira a ser “millor” rei que el seu pare i ha criticat el PSOE per posar trobes a una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats sobre les presumptes irregularitats de Joan Carles I. “Són el principal impediment per una reforma constitucional i per un avenç progressista en sentit republicà”, ha dit Pablo Fernández, un dels portaveus estatals de Podemos.