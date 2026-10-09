Era una profecia i s’ha complert. Vox ha presentat un recurs contra la decisió dels jutges instructor de la causa del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, d’aixecar les ordres de detenció contra el president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Una decisió basada en l’aval definitiu del Tribunal Constitucional a la llei d’amnistia aprofitant el recurs d’emparament presentat per l’exconsellera Dolors Bassa. En un escrit de dotze pàgines al que ha tingut accés El Món, la formació ultraespanyolista també apunta a una nova qüestió prejudicial sobre el cas. Vox considera que fonamentar la retirada de les ordres de detenció per la sentència de Bassa és “intempestiva i sense motivació”.
El recurs de reforma i alhora, subsidiari d’apel·lació -és a dir, que anirà a parar a la sala penal- al·lega principalment quatre motius. En primer terme argumenta que “cap dada relativa a la situació processal dels processats ha canviat perquè els afectats per les ordres de detenció segueixen declarats en rebel·lia, fora del territori nacional i sense haver comparegut”. A més, com a segon motiu aporta que el delicte de malversació “continua exclòs de l’amnistia per resolucions fermes dictades en la causa. Per altra banda, recorda que hi ha dues qüestions prejudicials presentades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i, en quart lloc, que Vox ha demanat presentar-ne una altra en un escrit del passat 1 d’octubre. Una petició que encara està pendent de resoldre’s.
Vox renya Llarena
L’escrit arriba a renyar al magistrat Llarena perquè a la seva interlocutòria del 6 d’octubre aixecant les ordres “manquen les circumstàncies canviants que origina la seva decisió”. “Si la responsabilitat penal subsisteix i l’enjudiciament segueix pendent, subsisteix també la necessitat d’assegurar la presència dels processats”, defensa Vox en el seu escrit. En aquest sentit, li pregunta al magistrat perquè la resolució “no aporta cap altra raó per alterar les mesures que el pronunciament constitucional en el cas Bassa”. Tanmateix, retreu al jutge que prengui la decisió malgrat que ell mateix escriu que “no disposa del text íntegre de la sentència” i admet que el “coneixement de la resolució és necessari per determinar-ne l’abast”. Per tant, critica la decisió perquè “no té el suport verificable” del contingut total de la sentència.
En síntesi, Vox argüeix que “mentre la qüestió de fons no estigui resolta respecte dels processats, l’aixecament de les ordres suposa tractar-la com si ho estigués”. Així mateix, considera que Llarena ha fet una ponderació “incomplerta” dels bens jurídics a protegir i les processats i titlla de “desproporcionada la mesura” perquè en el supòsit que haguessin entrat a Espanya, després de vuit anys, “no se’ls podria haver portat davant l’autoritat judicial”.