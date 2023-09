El Suprem admet una denúncia d’SCC contra Díaz per la reunió amb Puigdemont

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit una denúncia de Societat Civil Catalana (SCC) contra Yolanda Díaz per haver-se reunit amb Carles Puigdemont, que està exiliat a Bèlgica des del 2017. L’entitat espanyolista considera que Puigdemont està fugit de la justícia i acusa la vicepresidenta en funcions del govern espanyol i líder de Sumar de “faltar a l’obligació del seu càrrec”. Díaz i Puigdemont es van reunir a Brussel·les el passat 4 de setembre com a un primer contacte per acordar una llei d’amnistia en el marc de les negociacions per a investir Pedro Sánchez.

Societat Civil Catalana basa la seva denúncia contra Yolanda Díaz basant-se en l’article 408 del Codi Penal, que estipula que “l’autoritat o funcionari que, faltant a l’obligació del seu càrrec, deixés intencionadament de promoure la persecució dels delictes dels quals tingui notícia o dels seus responsables, incorrerà en la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de sis mesos a dos anys”.

Puigdemont i Yolanda Díaz es reuneixen a Brussel·les / EP

L’argument “fraudulent” de Díaz per justificar la reunió amb Puigdemont

L’entitat espanyolista ha explicat en un comunicat que el Suprem ha acceptat revisar la denúncia i considera “fraudulent” que Díaz s’escudés en un viatge a “títol personal” per justificar la trobada. En el seu moment, el PSOE també es va desmarcar de la reunió i va dir que no en va tenir constància fins al moment del viatge de la vicepresidenta en funcions. SCC considera que “sempre preval el càrrec institucional que un dirigent polític ostenta” i que és impossible no representar el govern del qual forma part. Per això acusen Díaz de deixar de “promoure la persecució de persones encausades per delictes gravíssims”.

Així mateix, Societat Civil Catalana assegura que la “prova que va anar [a la reunió] en representació de l’executiu en funcions és que la vicepresidenta no va ser destituïda del seu càrrec malgrat fer una ostentació pública de la normalitat de la seva llarga trobada amb Puigdemont i altres fugitius per la causa del procés”.