El PSOE expulsa Nicolás Redondo pel “menyspreu reiterat” a les sigles

El PSOE ha decidit expulsar l’històric dirigent del socialisme basc Nicolás Redondo Terreros per haver “menyspreat reiteradament” les sigles del partit. Segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la formació encapçalada per Pedro Sánchez ha pres aquesta decisió en la reunió ordinària de l’executiva de la formació. Recentment, Redondo s’havia distanciat del partit i havia “menyspreat reiteradament” la formació, el que els ha portat a prendre aquesta decisió.

A principis de setembre, fa tan sols uns dies, l’exdirigent basc va publicar una columna a diversos mitjans de dretes titulada ‘Dignitat’. En aquest text criticava obertament la direcció del partit i les decisions que estava prenent, especialment pel que fa a l’amnistia. “Avui es parla, amb el desacomplexament dels irresponsables, d’una nova amnistia pels que van promoure i realitzar un pronunciament, de clara inspiració integrista, amb la clara i proclamada intenció de destrossar justament el sistema que va néixer el mes d’octubre del 77. Les crisis d’envergadura solen tenir el mal gust d’expressar-se a través de grans paradoxes: l’amnistia del 23, amb l’única voluntat d’obtenir uns vots per formar govern, s’emportarà per davant la del segle XX”, va escriure Redondo al diari El Correo.

Aquesta no ha estat la primera vegada que Redondo s’ha jugat l’expulsió. De fet, ja acumulava dos expedients disciplinaris, el primer per haver participat en un acte de suport a la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, juntament amb el també històric dirigent Joaquín Leguina.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb els exdirigents socialistes Joaquín Leguina i Nicolás Redondo, a qui el PSOE ha expulsat del partit / Europa Press (EP)

El PSOE reclama respecte pels seus votants

L’argument del PSOE per expulsar Nicolás Redondo ha estat el respecte que mereixen els votants socialistes. “Vuit milions de votants mereixen respecte, i també una organització amb 140 anys d’història”, han assegurat fonts del partit a l’ACN. També han explicat que Redondo no va presentar al·legacions durant el procés que ha acabat amb la decisió de l’expulsió, per la qual cosa es podria intuir que també hi estava d’acord.