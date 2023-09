A judici un mosso independentista per tuits contra cossos policials espanyols

Just una setmana després de la sentència que condemnava el sergent Lluís Escolà per haver fet suposadament d’escorta del president a l’exili, Carles Puigdemont, la justícia torna a seure un mosso d’esquadra al banc dels acusats. No és la primera vegada que s’enfronta a acusacions, de les quals fins ara n’ha sortit indemne, tot pel seu activisme independentista que li ha costat també diversos processos sancionadors, que finalment han estat anul·lats pels tribunals. És el cas d’Albert Donaire, un dels fundadors de Mossos per la República, exsecretari nacional de l’ANC, entitat que ha mostrat el seu suport al mosso, i un dels diputats per Girona del parlament a l’exili, l’Assemblea del Consell per la República.

Donaire s’enfronta a aquest judici després de sis anys d’instrucció. El material d’acusació són diverses piulades als seus comptes de Twitter criticant l’actuació durant el referèndum sobre la independència del Primer d’Octubre del 2017 de les Unitats d’Intervenció Policial (UIP) del Cos Nacional de Policia i dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil, les brigades antiavalots dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. L’acusació és per la suposada comissió d’un delicte d’injúries greus de l’article 504 del Codi Penal i li demanen 5.400 euros de multa.

Agents de la UIP del CNP atacant a votants

D’un sindicat de la Policia Nacional fins als Mossos i el ministeri fiscal

El cas es remunta a l’octubre del 2017, en plena voràgine política i social pel referèndum d’autodeterminació. El sindicat del CNP Sindicato Profesional de la Policia -aleshores majoritari entre els comandaments del cos- va fer un recull de tuits i de missatges a la xarxa de l’agent Donaire. Hi va incloure fins i tot un vídeo. I va presentar la denúncia davant la Fiscalia General de l’Estat, el 24 de juliol del 2019.

Fiscalia va obrir diligències i va demanar al jutge que encomanés una investigació al CNP i als mateixos Mossos d’Esquadra, que no van dubtar a fer un atestat de la poderosa Divisió d’Afers Interns (DAI) de la policia de la Generalitat. La DAI hi va sucar pa i la fiscalia va construir l’acusació d’injúries greus només sobre piulades del policia investigat. La vista se celebrarà aquest dijous al jutjat penal número 4 de Girona.

Donaire, a través de Twitter, ha criticat que se’l jutgi per aquests fets. Ho considera “una cursa de desgast” contra la seva figura a través de diverses denúncies. “Perquè, en el fons, el que volen és que tinguem por, que callem, que ens mosseguem la llengua, que renunciem a expressar-nos”, assegura. “I per aquí no hi podem passar, perquè fer-ho seria acceptar les condicions de qualsevol règim poc democràtic”, insisteix.