Interior expulsarà els sis mossos condemnats per una agressió racista

El director general del cos de Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, ha anunciat aquest dilluns als sis agents condemnats per una agressió racista al Bages en els pròxims dies. Ho farà en tan bon punt com se’ls notifiqui oficialment la sentència del judici. A part de deixar de formar part del cos policial, els agents també hauran d’indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s’hi podran acostar a menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els hi ha imposat sis mesos d’inhabilitació i una multa de 300 euros. Segons ha declarat Ferrer aquesta tarda a RAC1, un cop entri en vigor la resolució de la magistrada, els agents passaran a ser “ciutadans” i, en cas que vulguin tornar a ser policies, hauran de “seguir el circuit” establert per a qualsevol persona, és a dir, tornar a passar oposicions.

El fet que deixin de formar part del cos de policia de la Generalitat també comporta que els expedients disciplinaris que es van obrir als agents arran de la denúncia quedaran sense efecte. Ferrer també ha volgut deixar clar que arran d’aquests fets que es van produir l’any 2019, el cos ha endurit el règim disciplinari dels Mossos per infraccions de caràcter racial. De fet, seguint aquesta mateixa línia, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha apostat a través de la xarxa social X per un cos de Mossos “que sigui reflex de la defensa de drets i llibertats, on no caben de cap manera actituds racistes i denigrants”.

Per un cos de @mossos que sigui reflex de la defensa de drets i llibertats, on no hi caben de cap manera actituds racistes i denigrants. https://t.co/4sLkXpUSlz — Joan Ignasi Elena (@joanignasielena) September 18, 2023

Un any de presó acordat

Els sis agents dels Mossos d’Esquadra acusats d’una agressió racista al Bages han arribat aquest dilluns a un acord per acceptar un any de presó, pagar una indemnització i fer una programa sobre igualtat de tracte i no discriminació. Els agents evitaran entrar presó perquè l’acusació particular, la defensa i la Fiscalia han pactat una rebaixa de penes, que eren d’entre quatre i sis anys, i a canvi els mossos han reconegut els fets.