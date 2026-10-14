Finalment, el Tribunal de Comptes ha emès una resolució, de 69 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, amb què absolt tots els demandats i ha ordenat l’alçament de les mesures cautelars adoptades a la fase d’actuacions prèvies en la causa del Procés. La decisió s’ha comunicat aquest matí a les parts, pocs minuts després que el mateix organisme també notifiqués la desestimació del recurs de resposició interposat per Societat Civil Catalana, que va iniciar el procediment, per intentar obrir una nova investigació amb prova sobre si s’havien utilitzat diners provinents de la Unió Europea en les després del referèndum del Primer d’Octubre i del Procés sobiranista.
La resolució arriba després de la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del passat 16 de juliol amb què responia a vuit qüestions prejudicials presentades per l’organisme responsable de la vigilància comptable de les administracions. La intenció del Tribunal de Comptes era mirar d’esquivar l’aplicació de la l’amnistia al·legant que s’havien destinats fons de la Unió Europea al Procés i per tant, el procés obert contra la quarentena de dirigents polítics, alts càrrecs i càrrecs de la Generalitat, quedaven fora de l’aplicació de la llei de l’oblit penal per l’independentisme.
TJUE i Tribunal Constitucional
Cap dels arguments en format de dubte que sostenia el Tribunal de Comptes van ser admesos pel TJUE que va dictar una resolució contundent avalant l’aplicació de l’amnistia, d’acord amb el dret de la Unió Europea, als processats per responsabilitat comptable. Tot i això, el Tribunal de Comptes va intentar reobrir la causa, fent el sord al que deia el TJUE, però l’ofensiva de les defenses i del ministeri fiscal, així com un avís encobert per part del TJUE en el sentit que si li havia demanat opinió, aquesta opinió era rellevant, calia aplicar l’amnistia. En tot cas, el Tribunal de Comptes va demorar l’aplicació de l’amnistia fins a data d’avui, un cop també, el Tribunal Constitucional ha avalat de manera definitiva la llei i, en especial, que els delictes de malversació pels quals estaven acusats els líders institucionals del Procés, havien de ser amnistiats.