Demanen presó per a tres joves per les protestes contra la sentència de l’1-O

Enèsim judici arran de les protestes postsentència del Procés de l’octubre de 2019. En aquesta ocasió, la vista serà contra tres persones acusades d’un delicte de desordres públics i tres delictes d’atemptat contra agents de l’autoritat amb un delicte lleu de lesions. La pena que el ministeri fiscal demana en total, sumat el que sol·licita per a tots tres, 15 anys i un mes de presó, 2.680 euros en multes i responsabilitats civils que s’enfilen fins a 11.820 euros.

Els fets es van registrar el 15 d’octubre davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Atesa la narració del fiscal, els acusats van llançar pedres, ampolles de vidre, material pirotècnic i fins i tot tanques de seguretat. Els tres acusats van ser detinguts a l’escenari dels fets i, seguint el relat dels atestats i del ministeri públic, van oposar resistència “colpejant i empenyent” els agents. El fiscal demana aplicar l’agreujant de l’ús de la disfressa perquè els manifestants, suposadament, portaven el rostre tapat. Un dels acusats va demanar disculpes als dos Mossos que van resultar ferits i és el que menys pena té demanada. Tot i això, s’hi juga 2 anys i 7 mesos de presó, una pena que no permetria la suspensió, perquè és superior als dos anys, i l’obligaria a ingressar en un centre penitenciari, com els altres dos acusats.

“Un grup superior al miler”

L’escrit d’acusació del fiscal indica que la protesta va ser degudament comunicada en protesta per la sentència que condemnava a gairebé 100 anys els líders institucionals i civils del Procés. Els Mossos d’Esquadra van organitzar un dispositiu de seguretat per protegir les dependències de la delegació del govern, aleshores sota comandament d’Enric Millo. Cap a les vuit del vespre “més d’un miler de persones” va intentar arribar a l’edifici de la delegació, i van intentar retirar les tanques del perímetre de seguretat. Fiscalia assegura que els manifestants van llançar pedres, ampolles de vidre, material pirotècnic i fins i tot les mateixes tanques contra els agents del cordó policial. Tant els atestats com el fiscal remarquen que “molts dels manifestants actuaven amb la cara coberta per impedir la seva identificació”.

D’aquesta acció en surt, suposadament, el primer dels acusats, una noia identificada com ‘A’. Se li imputa haver actuat amb “menyspreu cap a les funcions policials” per haver “llançat pedres contra els agents”. Una de les pedres hauria impactat en el casc d’un dels agents dels Mossos d’Esquadra. Tant el policia agredit com el seu company van detenir-la, no sense que oposés una forta resistència. Un dels agents va ser ferit al genoll esquerre. La fiscalia ressalta que “l’acusada es va arribar a tapar la cara amb una samarreta, si bé no consta si ho va fer per evitar ser identificada o per protegir-se del fum de la pirotècnica”.

Un agent de la Brimo detè un manifestant durant les protestes per la sentència del procés

Arrencar un cable de la ràdio policial

Un altre dels processats, identificat com ‘M’, està acusat d’empènyer un agent “amb les mans” i, quan un dels policies el va voler detenir, li va “arrencar el cable de comunicació del casc”, que té un cost de 297,94 euros, i li “va intentar prendre la defensa de les mans, retorçant-li els dits”. Quan un altre policia va intentar ajudar el seu company en la detenció, també li va “intentar treure el casc i el va colpejar a la cara”, segons el fiscal. Precisament, aquest acusat ha participat en un procés de mediació amb els agents a través de l’Equip de Justícia Restaurativa, en què es va fer responsable dels fets i els va demanar disculpes. El tercer acusat, identificat com ‘J.’, està acusat de portar la cara tapada amb una samarreta com si fos un passamuntanyes i llançar una tanca de seguretat a un dels agents, que li va impactar a la cama dreta. L’agent va haver de ser operat del genoll i va estar de baixa durant 128 dies. Diversos agents van denunciar contusions.

Per tots aquests fets, la condemna que el ministeri fiscal sol·licita en global és dura. A l’acusada A, li reclama 18 mesos de presó per desordres públics; 3 anys i 3 mesos de presó, per atemptat contra l’autoritat i una multa de 720 euros per un delicte de lesions. A M, el fiscal li demana menys pena per les disculpes demanades i el reconeixement dels fets, amb 15 mesos de presó per desordres, 8 mesos per atemptat i 8 mesos de lesions així com una multa de 960 euros per desordres. I per al tercer acusat, J., sol·licita una pena de 3 anys i 9 mesos per desordres, 4 anys per atemptat i una multa de 800 euros per lesions. En global, la pena demanada per a tots tres suma més de 15 anys.