Un TC dividit desestima els recursos de Junqueras i Romeva contra la sentència del Procés

Es repeteix l’esquema, però creix l’esquerda al Tribunal Constitucional espanyol. Com ha passat amb els recursos de la resta de presos polítics jutjats al Tribunal Suprem i condemnats a penes altes de presó pel Procés –bàsicament per l’organització del referèndum del Primer d’Octubre del 2017–, el TC ha denegat l’empara per drets vulnerats sol·licitada per Oriol Junqueras i Raül Romeva. I com ha passat en tots els altres casos –ara només quedaran els de Joaquim Forn i la Dolors Bassa–, els recursos d’aquests dos dirigents d’ERC s’han desestimat amb un TC dividit i disminuït.

El president d’ERC, Oriol Junqueras | ACN

D’entrada, com en la resta de resolucions, hi ha el vot en contra dels magistrats Juan Antonio Xiol, Maria Luisa Balaguer, però en aquest cas s’hi afegeix el progressista Juan Ramón Sáez Valcarcel, que es va incorporar al TC amb la recent renovació d’una part dels membres perquè el seu mandat havia caducat. Sáez –nomenat a proposat de Podem– ja ha signat recentment altres resolucions en què marca el seu perfil progressista, i la seva presència eixampla l’esquerda interna del tribunal, ja que ara el bloc dels vots particulars és de tres dels membres.

Només sis magistrats dels dotze que formen el TC

A més a més, en aquest cas hi ha tres dels magistrats que haurien votat a favor de desestimar el recurs que no hi han pogut participar: els recusats Antonio Narváez i Cándido Conde-Pumpido –que anteriorment a la presentació dels recursos i fins i tot abans del judici havien manifestat públicament la seva animadversió contra l’independentisme– i Alfredo Montoya, que estava malalt. Per tant, els sis magistrats que han votat a favor de ratificar la sentència del Tribunal Suprem liderada pel jutge Manuel Marchena constitueixen només la meitat del total de membres del TC, que té 12 magistrats.

Amb aquestes resolucions –el text de les quals es coneixerà els pròxims dies, avui només se sap el resultat i com ha quedat el marcador de la votació–, Junqueras i Romeva ja poden acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans, com ja han fet Jordi Turull –el primer que va tenir la desestimació del recurs del TC–, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i la resta de presos que tenen la sentència definitiva dins dels tribunals espanyols.