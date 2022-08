Costa aconsegueix la recusació d’un altre jutge en el judici contra la Mesa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat la recusació del jutge Carlos Ramos presentada per Josep Costa en el judici contra la Mesa de Roger Torrent. De fet, Costa també està implicat en en judici com a exvicepresident del Parlament de Catalunya, juntament amb l’actual conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, i els exsecretaris de la Mesa Eusebi Campdepedrós i Adriana Delgado.

Cota argumentava manca d’imparcialitat de Ramos basant-se en frases i expressions en interlocutòries anteriors. De fet, el tribunal ha desestimat els arguments de Costa, perquè “són fruit de l’apassionament personal”. Tot i això, el tribunal ha decidit apartar a Ramos perquè no hi hagi cap ombra de sospita sobre la manca d’imparcialitat.

Vot particular molt dur d’un magistrat

Malgrat tot, hi ha hagut un vot particular del magistrat Carlos Hugo Preciado i demanava fer-li pagar les costes, juntament amb els altres membres de la Mesa, i com a recusant atribuir-li una multa de 3.000 euros per mala fer processal. Preciado havia de ser el ponent d’aquesta recusació, i ha estat apartat per no estar d’acord amb la majoria del tribunal.

El president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, en dura batalla per la seva recusació pels encausats en el judici de la Mesa de Torrent/EP

Ja van acceptar la recusació del president del TSJC

Costa ja va aconseguir recusar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, per abandonar un acte el 23 de febrer del 2018 al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona quan l’aleshores president del Parlament Roger Torrent denunciava “l’existència de presos polítics” és un acte de “retret” cap a la seva persona i la institució. D’aquí que la sala d’apel·lacions interpreti que la sospita de Costa és totalment “legítima”. En aquest sentit, Costa ja havia demanat la recusació de Carlos Ramos, però se li va denegar en primera instància.

La fiscalia demana un any i vuit mesos d’inhabilitació i 30.00 euros de multa per a Torrent, Costa i Campdepedrós, i un any i quatre mesos i 24.000 euros de multa per Delgado, per desobediència greu al Tribunal Constitucional.Tot plegat per haver permès debatre dues resolucions sobre l’Amnistia i l’Autodeterminació l’any 2019