El TC desestima el recurs del PP contra la llei d’eutanàsia

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat aquest dimecres el recurs que el PP va interposar contra la Llei de l’eutanàsia, impulsada pels socialistes i els comuns en la passada legislatura. Els magistrats del Constitucional conclouen que els arguments del PP són “inconsistents” i reiteren, com ja havien fet anteriorment en un recurs de Vox, que la llei és constitucional, perquè “el dret a la vida… no imposa al titular una obligació de mantenir-se en vida”: “El dret a la vida, encara que no sigui un dret de voluntat o llibertat que garanteixi el dret a la pròpia mort, tampoc imposa al titular l’obligació de mantenir-se en vida”, consideren.

A banda, el Constitucional també rebutja les pretensions del PP d’ampliar l’objecció de consciència a les institucions i manté, tal com ja queda recollit dins la llei actual, que només es poden apartar del procés aquells metges i sanitaris que intervinguin “en l’execució efectiva” de l’eutanàsia, és a dir, les persones que formin part de l’execució de l’eutanàsia i no de tot el procés: “Només és en aquestes intervencions quan es pot constatar que poden donar-se situacions de conflicte per conviccions íntimes, ideològiques o morals”, argumenten els magistrats.

Concepción Espejel, que lidera els vots particulars, i Luisa Segoviano, ponent, en una imatge d’arxiu/EP

Argumentació “inconsistent”

Aquest “dret a la vida” era l’argument que feien servir des de la dreta espanyola per intentar tombar aquesta llei, aprovada el 24 de març, però no han aconseguit l’objectiu que buscaven. El PP també argumentava que la norma s’havia aprovat amb frau de llei perquè havia estat impulsada pel grup parlamentari del PSOE, i no pel govern espanyol, per tal d’evitar la norma s’havia aprovat amb frau de llei perquè havia estat impulsada pel grup parlamentari del PSOE, i no pel govern espanyol. Una argumentació que els magistrats del Constitucional no veuen suficient per canviar la seva opinió

La sentència ha comptat amb un vot particular concurrent de la progressista Maria Luisa Balaguer, és a dir que Balaguer no coincideix amb l’argumentació presentada, però sí amb la resolució final. Per la seva banda, els conservadors Enrique Arnaldo i Concepción Espejel s’han remès al vot particular que ja van presentar en la resolució del recurs de Vox contra la llei. Tots dos han tornat a exposar les seves discrepàncies envers les conclusions de la sentència.