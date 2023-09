L’Ajuntament de Tarragona contracta l’advocat de l’exalcalde pendent de judici

S’embolica la troca en els plets oberts de l’Ajuntament de Tarragona i amb força polèmica. Ara, per la contractació de l’advocat que ha de portar l’acusació particular del consistori en el cas Iqoxe, l’explosió d’una empresa química tarragonina que va deixar tres morts. Es tracta de David Rocamora, el mateix advocat que li porta la defensa a l’exalcalde de Tarragona Josep Félix Ballesteros en el cas Inipro on, juntament amb membres socialistes del seu equip, se’l jutja per prevaricació i malversació i d’altres delictes. Curiosament, la representació de l’Ajuntament la portava fins ara la lletrada municipal Maria Pilar Palau Solé, i ara un decret d’alcaldia l’ha rellevat i l’ha substituït per Rocamora.

L’Ajuntament ha pres aquesta decisió, casualment, després que l’actual alcalde, el socialista i exmebre de Ciutadans Rubén Viñuales, ordenés la retirada del consistori com a acusació particular del cas Inipro. Una decisió política que ha aixecat força polseguera entre els grups municipals, que ho interpreten com una manera d'”ajudar Ballesteros”, que tancava la llista de Viñuales per a les eleccions municipals del 23 de maig. De fet, la fiança de Ballesteros i la resta d’implicats la va abonar el PSC.

També va ser a través d’un decret d’alcaldia que es va rescindir el contracte amb Ramon Setó, l’advocat que l’anterior Ajuntament –en mans d’ERC– havia contractat per portar l’acusació particular contra Ballesteros i els altres acusats en el cas Inipro. El lletrat que havia superat els entrebancs de la instrucció –inicialment, el jutge no deixava personar el consistori per qüestions formals– demanava penes altes de presó per a Ballesteros i el seu equip, en línia amb la proposta del ministeri fiscal. La decisió de retirar l’Ajuntament de l’acusació particular ha estat recorreguda davant el tribunal contenciós administratiu.

Els documents de la contractació del nou advocat per l’ajuntament de Tarragona pel cas Iqoxe que ha aixecat polseguera/Quico Sallés

“Necessitat d’externalitzar”

La compareixença de l’Ajuntament de Tarragona com a perjudicat en el cas Iqoxe es va decidir el 21 de gener del 2020, amb l’anterior govern municipal. El 14 de juny passat, després de les eleccions municipals, el jutjat d’instrucció que dirigeix la investigació va demanar a les parts l’escrit d’acusació i l’Ajuntament va iniciar els tràmits per, en aquesta nova fase processal, contractar un nou advocat, que ha coincidit amb el que porta la defensa de Ballesteros en el cas Inipro. L’import de la contractació és de 16.335 euros amb IVA inclòs.

El grup municipal d’ERC va demanar explicacions per escrit sobre aquesta contractació, més quan l’ajuntament s’havia retirat del cas Inipro i havia rescindit el contracte amb l’advocat que el portava. El govern municipal va respondre el passat 26 de juliol a través de la cap administrativa del gabinet d’alcaldia, Carmen Navarro, justificant la contractació per la importància del cas. “Donades les circumstàncies, la complexitat del cas i el volum de treball dels serveis jurídics de l’Ajuntament, és recomanable i necessària l’externalització, considerant que el lletrat designat és un professional de reconegut prestigi en matèria penal”, argüeix Navarro.

La decisió ha despertat tota mena de suspicàcies a l’oposició. Un malestar incrementat perquè un dels motius al·legats per defensar la retirada del cas Inipro va ser el preu de la contractació, que coincideix amb el que ara es destina a l’advocat de Ballesteros per al cas Iqoxe, tot i que el nombre d’acusats és molt més baix. Ara, l’oposició espera la decisió del contenciós administratiu sobre la presumpta irregularitat en la forma i l’argument amb què es va justificar la retirada del cas Inipro i la rescissió del contracte de l’advocat. Unes decisions que entren en contradicció, segons ERC, amb la nova decisió de Viñuales de contractar l’advocat de Ballesteros en el cas Inipro per fer d’acusació particular en nom de l’Ajuntament en el cas Iqoxe.