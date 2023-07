Recurs d’ERC contra la decisió del nou alcalde de Tarragona de retirar-se del cas de corrupció Inipro

Nou front judicial i polític a Tarragona després de la victòria de l’exmembre de Cs i ara del PSC Rubén Viñuales en les eleccions municipals. El passat 28 de juny, el nou alcalde va signar un decret d’alcaldia amb què ordenava la retirada del consistori tarragoní com a part personada i perjudicada en el cas Inipro. Un sumari amb més de deu anys d’investigació que està a punt de tenir data de judici oral a l’Audiència de Tarragona. Una causa on es demana presó per diversos delictes de corrupció a l’exalcalde socialista Félix Ballesteros i part del seu equip de confiança, que ara torna a estar pels passadissos de l’Ajuntament. El grup municipal d’ERC, que va instar la personació en la causa, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el decret d’alcaldia i ha demanat mesures cautelars per tal que se’n suspengui l’efecte i que l’Ajuntament continuï com a acusació particular.

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés El Món, la titular del jutjat del contenciós administratiu 1 de Tarragona, Eila Soteras, ha admès el recurs i ha donat tres dies a l’Ajuntament de Tarragona per tal que al·legui el que consideri pertinent. A més, ha notificat a l’Audiència de Tarragona, que té sobre la taula el sumari, la presentació d’aquest recurs i la petició de les mesures cautelars. És a dir, la jutgessa avisa l’òrgan jurisdiccional que, si li arriba el desistiment de l’Ajuntament, s’esperi a decidir res fins que el seu jutjat contenciós resolgui sobre la legalitat de l’ordre de retirar la personació el consistori. El procediment ara entra en una nova dimensió després que ERC i CUP, en certa manera impulsors de la investigació judicial del cas Inipro, no amaguessin la seva indignació per la decisió de Viñuales. En el seu moment, el PSC ja va abonar les responsabilitats civils demanades cautelarment pel jutge instructor als implicats del cas.

Part del decret d’alcaldia de Viñuales pel que ordena retirar l’ajuntament de Tarragona del cas Inipro/QS

Un decret que ja dicta sentència

El contingut del decret d’alcaldia ha acabat d’esperonar el grup dels republicans a presentar el recurs, no només pel que qualifiquen de “clamorosos defectes de forma” –com ara que és una decisió que no ha passat per plenari–, sinó també pel seu contingut. Així, el decret arriba a afirmar que “no hi ha hagut actuació delictiva per part de cap òrgan ni autoritat de l’Ajuntament de Tarragona, més enllà de possibles actuacions administratives no correctes efectuades per alguns dels responsables de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, que tampoc serien constitutives de delicte”. És a dir, que lluny de la tesi del ministeri fiscal, l’alcalde ja té clar que no hi ha delicte i que han de ser absolts la desena d’encausats.

Part de la interlocutòria de la jutgessa amb què acorda estudiar les mesures cautelars demanades per ERC contra la retirada de la personació de l’ajuntament de Tarragona del cas Inipro/QS

El decret, a més, justifica la decisió perquè “seria un contrasentit que l’Ajuntament, davant la creença de la manca de responsabilitat penal, exerceixi una acusació que la reclami”. “I encara és més difícil de justificar la inversió de diners públics davant el convenciment de manca de responsabilitat penal”, conclou. I argüeix que en cas de responsabilitat civil de l’Ajuntament, que no penal, ja hi ha el ministeri fiscal per procurar el seu compliment o condemna.

Amb el recurs, ERC al·lega l’incompliment de la normativa municipal per aprovar un decret d’alcaldia d’aquestes característiques i després d’un procés instructor on l’Ajuntament ha tingut un paper fiscalitzador per constatar els diners públics suposadament gastats en campanyes d’imatge encobertes per potenciar la figura de Ballesteros en diferents processos electorals. D’aquí que, a més d’assenyalar els defectes formals del decret i del seu contingut, diametralment oposat al del ministeri públic, acusacions i fins i tot jutge instructor, ERC demani la immediata suspensió de l’ordre de l’alcalde. També sol·licita mesures cautelars i la jutgessa ho ha traslladat al consistori perquè faci les seves al·legacions. A més, ja ha enviat aquesta petició i el recurs a l’Audiència de Tarragona per tal que pari l’orella al que decideixi el jutjat del contenciós administratiu. Si s’accepten les cautelars, de moment, el decret quedaria sense efecte i l’Ajuntament continuaria personat.