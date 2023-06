L’alcalde de Tarragona d’ERC anuncia que deixarà la política pels mals resultats

Degoteig de dimissions a Esquerra Republicana després de perdre més de 300.000 durant les passades eleccions municipals del 28 de maig. Desprçes de les renúncies de l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; de l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla; l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós; o el candidat de Sant Just Desvern, Sergi Seguí; aquest cop ha estat l’alcalde en funcions de Tarragona, Pau Ricomà , qui ha anunciat que deixarà la política en els pròxims mesos. També ho ha anunciat l’alcaldable dels republicans a Tortosa, qui assegura que “no se sentiria còmode” governant l’Ajuntament amb només el 13% dels vots.

Maria Jesús Vinya, Mar Lleixà, Xavier Faura i Albert Salvadó, a la seu d’ERC a Tortosa Data de publicació: dilluns 12 de juny del 2023, 12:07 Localització: Tortosa Autor: Anna Ferràs

Ricomà opta pel relleu

Pel que fa a Ricomà, assegura que ho fa per facilitar el relleu del partit republicà a Tarragona, tenint en compte que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals. Considera que “el pitjor que pot fer un alcalde és quedar-se fent nosa” i defensa que marxarà quan “l’equip ja estigui consolidat”. La número dos dels republicans, Maria Roig, passarà a ser la portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona. Els republicans, que el 2019 van quedar segons empatats amb el PSC a l’alcaldia de Tarragona amb 7 regidors i que van assolir la batllia gràcies a un pacte entre Junts, comuns i els comuns, no han pogut reeditar l’alcaldia. Els republicans, no només han perdut un regidor, sinó que han vist com el PSC creixia de 7 regidors a 9 i la patacada de la CUP, que ha desaparegut del consistori, evita la reedició d’un pacte entre les formacions que van trencar 12 anys de governs socialistes.

A Tortosa, malestar per l’intent de desbancar Junts

Quant a Tortosa, Faura ha reconegut que l’incomodaria presidir l’Ajuntament amb un 13% dels vots, una possibilitat que està sobre la taula de les negociacions, ja que ERC ha aconseguit “ser determinant” en la formació del govern municipal de Tortosa, un dels objectius que Faura sí que dona per assolit. D’aquestes negociacions, ERC no en vol donar pistes. “L’important en unes negociacions és la discreció”, ha assenyalat Maria Jesús Viña. Viña serà de nou regidora amb la renúncia de Faura. Era la quatre de la llista i formarà part del grup municipal amb el també regidor aquest darrer mandat, Josep Rima, i Mar Lleixà, que podria ser la portaveu del grup municipal.

Junts per Catalunya, amb el lideratge de l’alcaldessa Meritxell Roigé, va fregar la majoria absoluta quedant-se a només un regidor dels 11 per aconseguir-la. Per això, el PSC, ERC i la CUP -amb 7, 3 i 1 regidor respectivament- estan en negociacions per intentar desbancar Roigé.