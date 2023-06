El alcalde de Tarragona de ERC anuncia que dejará la política por los males resultados

Goteo de dimisiones en Esquerra Republicana después de perder más de 300.000 durante las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Desprçes de las renuncias del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; de la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla; el alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós; o el candidato de Sant Just Desvern, Sergi Seguí; esta vez ha sido el alcalde en funciones de Tarragona, Pau Ricomà , quienes ha anunciado que dejará la política en los próximos meses. También lo ha anunciado el alcaldable de los republicanos a Tortosa, quienes asegura que «no se sentiría cómodo» gobernando el Ayuntamiento con solo el 13% de los votos.

Maria Jesús Vinya, Mar Lleixà, Xavier Faura i Albert Salvadó, en la sede de ERC a Tortosa Fecha de publicación: lunes 12 de junio del 2023, 12:07 Localización: Tortosa Autor: Anna Ferràs

Ricomà opta por el relevo

En cuanto a Ricomà, asegura que lo hace para facilitar el relevo del partido republicano a Tarragona, teniendo en cuenta que no se presentará a las próximas elecciones municipales. Considera que «el peor que puede hacer un alcalde es quedarse haciendo estorbo» y defiende que marchará cuando «el equipo ya esté consolidado». La número dos de los republicanos, Maria Roig, pasará a ser la portavoz de ERC al Ayuntamiento de Tarragona. Los republicanos, que el 2019 quedaron según empatados con el PSC a la alcaldía de Tarragona con 7 regidores y que lograron la batllia gracias a un pacto entre Juntos, comunes y los comunes, no han podido reeditar la alcaldía. Los republicanos, no solo han perdido un regidor, sino que han visto como el PSC crecía de 7 regidores a 9 y el batacazo de la CUP, que ha desaparecido del consistorio, evita la reedición de un pacto entre las formaciones que rompieron 12 años de gobiernos socialistas.

A Tortosa, malestar por el intento de desbancar Juntos

En cuanto a Tortosa, Faura ha reconocido que lo incomodaría presidir el Ayuntamiento con un 13% de los votos, una posibilidad que está sobre la tabla de las negociaciones, puesto que ERC ha conseguido «ser determinante» en la formación del gobierno municipal de Tortosa, uno de los objetivos que Faura sí que mujer por logrado. De estas negociaciones, ERC no quiere dar pistas. «El importante en unas negociaciones es la discreción», ha señalado Maria Jesús Viña. Viña será de nuevo regidora con la renuncia de Faura. Era la cuatro de la lista y formará parte del grupo municipal con el también regidor este último mandato, Josep Rima, y Mar Lleixà, que podría ser la portavoz del grupo municipal.

Juntos por Cataluña, con el liderazgo de la alcaldesa Meritxell Roigé, frotó la mayoría absoluta quedándose a solo un regidor de los 11 para conseguirla. Por eso, el PSC, ERC y la CUP -con 7, 3 y 1 regidor respectivamente- están en negociaciones para intentar desbancar Roigé.