Junts retreu Aragonès de fer una remodelació de Govern “en clau de partit”

La portaveu de Junts al Congrés espanyol, Míriam Nogueras, ha retret aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, haver dut a terme una remodelació del Govern “en clau de partit” i no pensant en Catalunya. “Aragonès tenia l’oportunitat de fer un canvi profund i real de guió, però, en comptes de fer un canvi en clau de país, de Catalunya, ha fet un canvi en clau de partit”, ha lamentat en roda de premsa.

Pere Aragonès i el ja exconseller Juli Fernàndez en el darrer acte oficial junts a Montserrat/Presidència

Crítics amb la taula de diàleg

En la seva opinió, Aragonès no ha sabut llegir el que passa a Catalunya des de fa temps, tampoc els resultats de les eleccions municipals ni els de la taula diàleg amb el Govern, en opinar que “no ha donat cap fruit positiu”. La també candidata de Junts a les eleccions generals ha comparegut per a fer un balanç de la legislatura, que ha qualificat de “nefasta” per als interessos de Catalunya.

Així, ha lamentat que el Govern de Pedro Sánchez i Unides Podem hagi pogut governar, en les seves paraules, falcat per ERC: “Ens hem trobat molt sols. Alguns han abandonat i altres s’han abstingut. Però si abandones o t’absentes, guanya Espanya”. “El 23 de juliol hem de triar entre PSOE i PP o Catalunya perquè els partits espanyols sempre triaran Espanya. Sempre ho han fet i ho continuaran fent”, ha sostingut.

Si Junts és clau, “tot canviarà”

Després de defensar que la feina que han dut a terme aquests anys l’han fet, literalment, sense posar la catifa vermella als socialistes ni regalar vots, ha assegurat que si Junts és clau després de les generals “tot canviarà” i res es tornarà a fer com s’ha fet fins ara, ha dit. A més d’assegurar que no es presenten a les eleccions generals “per a investir a un president espanyol”, ha afegit que sempre han allargat la mà a ERC a les Corts per a fer un front comú amb les forces independentistes.