Nacho Martín Blanco, cap de llista del PP a Barcelona per al 23-J

El fins aquesta setmana diputat i portaveu de Cs al Parlament Nacho Martín Blanco serà cap de llista del PP per la demarcació de Barcelona a les eleccions del 23-J, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts populars. Martín Blanco va abandonar Ciutadans dijous passat assegurant que havia perdut “l’esperança en la capacitat i viabilitat” de la formació liberal, i l’endemà divendres es va fer públic el seu fitxatge pel PP. Ell mateix va apuntar en declaracions a RAC1 que aniria de número u o tres de la llista. Substitueix com a cap de cartell Cayetana Álvarez de Toledo, que el 2019 va obtenir els pitjors resultats del PP en unes generals a Catalunya i només va salvar el seu propi escó.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, derogarà la reforma de la sedició si arriba a la presidència del govern espanyol | Europa Press

La llista del PP

L’exmembre de Ciutadans Pere Lluís Huguet Tous serà cap de llista del PP per a la demarcació de Tarragona, mentre que a la de Lleida serà l’exalcalde de Gimenells i exmembre del PSC Dante Pérez. A la de Girona serà l’exportaveu del PP a l’Ajuntament de Girona i exdiputada al Congrés Concepció Veray.

Aprovades pel Comitè Electoral popular

Les seves designacions han estat aprovades aquest dilluns pel Comitè Electoral del PP. Els populars renoven 39 dels 52 caps de llista, i com era d’esperar Alberto Núñez Feijóo encapçalarà la candidatura de Madrid. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, serà cap de llista per La Rioja, i el coordinador general del PP, Elías Bendodo, per Málaga.

Segons el PP, el criteri de la direcció en aquests nomenaments parteix de la seva “dilatada trajectòria política i legislativa” i la seva “experiència contrastada en gestió pública i privada” amb “perfils que a més de tenir aquest bagatge han format part de les estructures del partit i han fet una magnífica tasca durant aquesta legislatura”.