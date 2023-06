La CUP avisa Aragonès que el Govern necessita “un canvi de polítiques”

El diputat i cap de llista de la CUP a Barcelona a les eleccions estatals del pròxim 23 de juliol, Albert Botran, ha avisat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern necessita un “canvi de polítiques” més enllà del canvi de consellers. En una entrevista a TV3, Botran ha criticat que la remodelació anunciada per Aragonès quedarà en res si no hi ha un gir de 180 graus en les seves polítiques, “molt continuistes en l’àmbit econòmic”, ha criticat.

Botran ha lamentat que l’exconsellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, no aixequés la veu ni s’oposés públicament al projecte del Hard Rock, que considera “l’antítesi” de preparar-se per afrontar el canvi climàtic. També ha retret el llegat del fins ara conseller d’Educació, Josep González Cambray, que marxa amb un llarg historial de vagues i protestes i ha aconseguit posar-se en contra “tots els mestres” amb mesures controvertides com l’avançament de l’inici de curs.

El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran intervé al faristol | Congrés dels Diputats

La CUP vol vendre cara la investidura de Sánchez

Qüestionat pel paper que farà la CUP al Congrés dels Diputats si l’actual president espanyol, Pedro Sánchez, necessita els seus vots per repetir a la Moncloa, Botran ha insistit que la formació votarà en funció del plantejament que tingui el líder socialista respecte al dret d’autodeterminació. Els cupaires, que actualment tenen dos diputats a Madrid, consideren que és una línia vermella que Sánchez haurà d’atendre si vol els vots per evitar un govern de PP i Vox, que amb tot podria obtenir majoria absoluta, segons les últimes enquestes. Botran ha dit que no sap si estarà quatre anys més al Congrés si surt escollit i s’ha compromès a donar el relleu “quan sigui necessari”.

El diputat de la CUP ha aprofitat l’entrevista per carregar contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, per la seva proposta de respectar la llista més votada a Ripoll, on ha guanyat un partit d’extrema dreta independentista. Botran considera una “frivolització” les paraules de Borràs i ha advertit que no té en compte la “gravetat” de permetre que un partit amb un discurs “xenòfob” i que “nega la humanitat mateixa” pugui govern una capital de comarca. “No sé a qui farà cas la gent de Junts de Ripoll, si a Borràs o al sentit comú”, ha dit.