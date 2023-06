Erra aposta per “revisar” l’article del Parlament que va permetre suspendre Borràs

La nova presidenta del Parlament, Anna Erra, ha assegurat que cal “modernitzar” el reglament de la cambra catalana i aposta per “revisar” l’article 25.4, que va permetre la suspensió de Laura Borràs com a diputada i presidenta del Parlament. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Erra ha assegurat que és un punt controvertit perquè “no preserva la presumpció d’innocència”, ja que obliga la Mesa a suspendre diputats a qui s’obri judici oral per delictes vinculats amb la corrupció.

Erra també ha anunciat que es reunirà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “abans del ple” de dimarts. La també vicepresidenta de Junts ha iniciat el seu mandat amb polèmica, ja que la seva primera reunió institucional ha sigut amb el president català l’exili, Carles Puigdemont, a Bèlgica. Erra va viatjar a Waterloo acompanyada de Jordi Turull i Laura Borràs per “analitzar la situació política catalana i preparar els reptes” del país durant les pròximes setmanes.

Anna Erra i Laura Borràs arriben juntes a la seu de Junts / ACN

Un dels altres objectius d’Erra serà canviar el reglament del Parlament per regularitzar el vot telemàtic del conseller a l’exili, Lluís Puig. “És l’objectiu”. ERC i la CUP van presentar a principis d’abril una proposició de llei per, entre altres coses, reformar de manera parcial el reglament del Parlament i així incorporar el vot telemàtic. L’objectiu és que la Mesa pugui autoritzar-lo en “situacions excepcionals d’especial gravetat en què, per impedir el desenvolupament de la funció parlamentària i ateses les especials circumstàncies, es consideri prou justificat”. També volen ampliar els casos en els quals es permet delegar el vot.

L’article 25.4, en el punt de mira

Des de la seva suspensió com a presidenta del Parlament, Laura Borràs ha criticat l’article 25.4 perquè permet suspendre diputats vinculats amb casos de corrupció un cop se’ls hagi obert judici oral. El polèmic article, impulsat per Junts pel Sí i la CUP, ha aixecat força polseguera perquè al Codi Penal no existeix un delicte de corrupció com a tal, tot i que tant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com la Fiscalia consideren que el delicte de prevaricació –pel Borràs ha estat finalment condemnada– sí que encaixa en la definició de delicte de corrupció.

“En els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, una vegada sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata”, diu literalment el reglament del Parlament. Des de Junts consideren que l’article vulnera la presumpció d’innocència i que ERC i la CUP l’han utilitzat políticament per desgastar Borràs, ja que tot i que la seva inhabilitació era inevitable per com havien anat els casos de Quim Torra i Pau Juvillà, l’ús de l’article 25.4 ha permès accelerar el cas Borràs, segons ha dit Erra.

Article 25.4 del reglament del Parlament / Arxiu

Erra s’ha compromès a treballar perquè el que es “decideixi al Parlament es pugui mantenir” i no es canviï per la porta del darrere des de Madrid, tal com ha passat amb les diverses inhabilitacions de diputats dictaminades per la Junta Electoral Central (JEC). L’ens electoral considera que els diputats condemnats a una pena d’inhabilitació són inelegibles des del moment que es dicta la sentència, encara que aquesta no sigui ferma. “Defensaré els diputats i el que sigui necessari si creiem que això ens pot ajudar com a país”, ha afegit.