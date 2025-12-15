El cas Inipro, sobre presumpte desviament de fons públics per finançar campanyes electorals dels socialistes a l’Ajuntament de Tarragona, té una vida paral·lela. Una variant que li ha complicat força la vida a l’actual alcalde del PSC i exmembre de Ciutadans, Rubén Viñuales, que haurà de declarar davant el jutge, encara que sigui per escrit. En concret, Viñuales haurà de donar explicacions davant la titular del Jutjat Contenciós número 1 de Tarragona de la decisió política de retirar el consistori tarragoní com acusació particular del cas.
L’exalcalde republicà Pau Ricomà va presentar un recurs contenciós administratiu contra la decisió i la justícia el va admetre a tràmit, malgrat la dura oposició de l’equip de Viñuales que volia, amb aquesta mesura, treure pressió institucional a l’històric alcalde socialista Félix Ballesteros i bona part del seu equip de confiança, que hauran de seure al banc dels acusats de l’Audiència de Tarragona amb peticions de penes de presó per part de la fiscalia.
Un periple judicial
El recurs cueja des que, el 28 de juny de 2023, Viñuales, acabat d’arribar a l’alcaldia, va signar un decret amb què ordenava la retirada del consistori tarragoní com a part personada i perjudicada en el cas Inipro. Un sumari amb més de deu anys d’investigació pendent de data de judici oral a l’Audiència de Tarragona.
Aleshores, el grup municipal d’ERC, que havia instat la personació de l’Ajuntament en la causa quan el governava, en la legislatura anterior, va presentar un recurs contenciós administratiu contra el decret d’alcaldia, i va demanar mesures cautelars per tal que se’n suspengués l’efecte i que l’Ajuntament continués com a acusació particular. Les mesures cautelars no es van acceptar, però el recurs va seguir el seu curs. Precisament, en el marc d’aquest recurs, ERC va demanar, entre altres diligències, la declaració de l’alcalde Viñuales.
La jutgessa titular d’aleshores, el passat 3 de novembre, va dictar una interlocutòria amb què rebutjava la declaració de Viñuales per innecessària. Però l’equip jurídic d’ERC va presentar un recurs de reposició que ara ha estat estimat. Val a dir que la titularitat del jutjat ha canviat, i la nova jutgessa argumenta que la resolució que denegava la prova, de dues pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, incorria en un “error manifest”. Ara, per tant, l’alcalde haurà de prestar declaració sobre la seva decisió de retirar de la causa l’Ajuntament, un dels perjudicats més clars del cas Inipro.