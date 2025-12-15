El caso Inipro, sobre presunto desvío de fondos públicos para financiar campañas electorales de los socialistas en el Ayuntamiento de Tarragona, tiene una vida paralela. Una variante que le ha complicado bastante la vida al actual alcalde del PSC y exmiembro de Ciudadanos, Rubén Viñuales, que deberá declarar ante el juez, aunque sea por escrito. En concreto, Viñuales deberá dar explicaciones ante la titular del Juzgado Contencioso número 1 de Tarragona sobre la decisión política de retirar al consistorio tarraconense como acusación particular del caso.

El exalcalde republicano Pau Ricomà presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión y la justicia lo admitió a trámite, pese a la dura oposición del equipo de Viñuales que quería, con esta medida, quitar presión institucional al histórico alcalde socialista Félix Ballesteros y buena parte de su equipo de confianza, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Tarragona con peticiones de penas de prisión por parte de la fiscalía.

Josep Félix Ballesteros en un acto de campaña electoral del PSC/PSC

Un periplo judicial

El recurso se arrastra desde que, el 28 de junio de 2023, Viñuales, recién llegado a la alcaldía, firmó un decreto con el que ordenaba la retirada del consistorio tarraconense como parte personada y perjudicada en el caso Inipro. Un sumario con más de diez años de investigación pendiente de fecha de juicio oral en la Audiencia de Tarragona.

Entonces, el grupo municipal de ERC, que había instado la personación del Ayuntamiento en la causa cuando lo gobernaba, en la legislatura anterior, presentó un recurso contencioso administrativo contra el decreto de alcaldía, y solicitó medidas cautelares para que se suspendiera su efecto y que el Ayuntamiento continuara como acusación particular. Las medidas cautelares no se aceptaron, pero el recurso siguió su curso. Precisamente, en el marco de este recurso, ERC solicitó, entre otras diligencias, la declaración del alcalde Viñuales.

La jueza titular de entonces, el pasado 3 de noviembre, dictó una interlocutoria con la que rechazaba la declaración de Viñuales por innecesaria. Pero el equipo jurídico de ERC presentó un recurso de reposición que ahora ha sido estimado. Cabe mencionar que la titularidad del juzgado ha cambiado, y la nueva jueza argumenta que la resolución que denegaba la prueba, de dos páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, incurría en un «error manifiesto». Ahora, por tanto, el alcalde deberá prestar declaración sobre su decisión de retirar de la causa al Ayuntamiento, uno de los perjudicados más claros del caso Inipro.