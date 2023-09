El TSJC constata que IQOXE tenia el pla d’autoprotecció en vigor quan es va produir l’accident del 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha deixat constància en una recent sentència que la planta d’IQOXE en el polígon petroquímic de La Canonja (Tarragona) disposava del Pla d’Autoprotecció (PAU) i era conforme amb les instal·lacions i l’activitat existent de l’empresa quan el gener de 2020 va ocórrer l’explosió en un dels seus reactors.

La Sala Segona del Contenciós-Administratiu recull que el PAU presentat per la companyia el novembre de 2019 estava plenament vigent fins que es va produir l’accident i, després de l’ocorregut, constata que l’empresa va complir amb diligència l’obligació d’actualització d’un nou PAU el març de 2020, ja que la situació va canviar. Aquest document va ser homologat per Protecció Civil nou mesos després i posteriorment la companyia ho va tornar a actualitzar per adaptar-lo a successives necessitats de producció.

El Pla d’Autoprotecció és el que determina com actuar en cas d’accident o emergències i s’adapta a l’activitat especifica que es desenvolupa, a les instal·lacions i als equips perquè siguin eficaços.

Així, el tribunal avala l’informe pericial que va aportar la companyia en el procés d’instrucció que investiga l’accident —en el qual van morir tres persones—, on el perit va afirmar que el PAU d’IQOXE incloïa totes les instal·lacions abans de l’accident, la realitat de l’activitat que desenvolupava i també comptava amb anàlisi de riscos i operativitat pertinent.

“Va tenir vigència el PAU presentat el novembre de 2019 fins que es va produir l’alteració de les instal·lacions i de l’activitat el gener de 2020”, recull la sentència, que recorda que l’empresa, des de l’inici de l’activitat ha de disposar d’aquest pla, per la qual cosa el PAU està vigent des de la seva adopció per part de l’empresa, a costa de l’homologació de l’Administració.

Així mateix, la companyia no recorrerà contra la decisió que desestima el recurs respecte a l’homologació per silenci positiu a causa de l’excepcionalitat en els terminis durant el període de Covid i per considerar provat que tenia un pla d’autoprotecció i que va complir diligentment amb les seves obligacions, com ha vingut sostenint des que es va produir l’accident, segons fonts de la defensa consultades.