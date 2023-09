El TC desestima el recurso del PP contra la ley de la eutanasia

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado este miércoles el recurso que el PP interpuso contra la Ley de la eutanasia, impulsada por los socialistas y los comunes en la pasada legislatura. Los magistrados del Constitucional concluyen que los argumentos del PP son «inconsistentes» y reiteran, como ya habían hecho anteriormente en un recurso de Vox, que la ley es constitucional, porque «el derecho en la vida… no impone al titular una obligación de mantenerse en vida»: «El derecho en la vida, aunque no sea un derecho de voluntad o libertad que garantice el derecho en la propia muerte, tampoco impone al titular la obligación de mantenerse en vida», consideran.

A banda, el Constitucional también rechaza las pretensiones del PP de ampliar la objeción de conciencia a las instituciones y mantiene, tal como ya queda recogido dentro de la ley actual, que solo se pueden apartar del proceso aquellos médicos y sanitarios que intervengan «en la ejecución efectiva» de la eutanasia, es decir, las personas que formen parte de la ejecución de la eutanasia y no de todo el proceso: «Solo es en estas intervenciones cuando se puede constatar que pueden darse situaciones de conflicto por convicciones íntimas, ideológicas o morales», argumentan los magistrados.

Concepción Espejel, que lidera los votos particulares, y Luisa Segoviano, poniente, en una imagen de archivo/EP

Argumentación «inconsistente»

Este «derecho en la vida» era el argumento que usaban desde la derecha española para intentar tumbar esta ley, aprobada el 24 de marzo, pero no han conseguido el objetivo que buscaban. El PP también argumentaba que la norma se había aprobado con fraude de ley porque había sido impulsada por el grupo parlamentario del PSOE, y no por el gobierno español, para evitar la norma se había aprobado con fraude de ley porque había sido impulsada por el grupo parlamentario del PSOE, y no por el gobierno español. Una argumentación que los magistrados del Constitucional no ven suficiente para cambiar su opinión

La sentencia ha contado con un voto particular concurrente de la progresista Maria Luisa Balaguer, es decir que Balaguer no coincide con la argumentación presentada, pero sí con la resolución final. Por su parte, los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel se han remitido al voto particular que ya presentaron en la resolución del recurso de Vox contra la ley. Los dos han vuelto a exponer sus discrepancias hacia las conclusiones de la sentencia.