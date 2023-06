Una sessió a l’Audiència que fa trontollar el mite del Puigdemont “fugitiu”

La tercera jornada del judici a l’exconseller d’Interior Miquel Buch i un ex escorta del president Carles Puigdemont, el sergent dels Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, ha tingut un efecte sorpresa. S’ha celebrat aquest divendres al matí i la secció segona de l’Audiència de Barcelona hi ha desmuntat un dels mites polítics i mediàtics arran del Procés, la qualificació del president a l’exili com a “fugat” o “fugitiu” de la justícia. Puigdemont ha testificat a petició de les defenses i ha contestat les preguntes del tinent de fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche.

Però no s’ha quedat aquí. Ans al contrari. El president de la sala, el magistrat José Carlos Iglesias, li ha demanat col·laboració a Puigdemont per tal que li traduís una petició a les representants de la justícia belga que acompanyaven la declaració testifical sobre si s’estimaven més esperar un intèrpret o bé posposar la declaració al 13 de juliol, la data en què es reprendrà el judici. Puigdemont ha admès la petició i ha explicat que les “dues senyores no tenien cap problema per esperar”. Per part del tribunal, se li ha agraït la tasca.

Lluís Escolà i Miquel Buch, en un moment del judici/ACN

Una ordre europea d’investigació

El tribunal ja havia admès la testifical, que les defenses demanaven simplement per Webex, un sistema telemàtic. Però el ministeri fiscal va reclamar fer-lo en forma i va emetre una ordre europea d’investigació, que requereix la presència d’un jutge del país des d’on es practica la diligència de prova. Un cop constituïda la sala, amb les dues representants de la justícia belga, ha començat la testifical. A la primera pregunta, les magistrades belgues han aturat la testifical i han preguntat on era l’intèrpret de francès-espanyol-català. Un element indispensable per complir amb la diligència.

Segons ha explicat Puigdemont al tribunal, les dues jutgesses belgues li han dit que s’havia pactat la seva presència a sala amb la jutgessa d’enllaç, Paloma Conde Pumpido, cosina del president del Tribunal Constitucional. El president del tribunal, aleshores, ha calculat la situació i amb extrema elegància ha demanat a Puigdemont que, com que parla francès, se li agrairia si podria proposar a les dues representants de la justícia belga si volien esperar a trobar l’intèrpret o bé posposar la testifical el dia 13. Puigdemont ha complert la petició, els ho ha preguntat i ha traduït la seva predisposició a esperar fins al dia 13 si calia. Al cap d’una hora ben bona, s’ha reprès la testifical amb una intèrpret que ha patit en algun moment pel muntatge tècnic i per la dificultat de traducció de les preguntes i les respostes. Tot davant la mirada, un punt sorpresa, de les dues magistrades. Puigdemont, no només ha declarat amb normalitat sinó que a més ha col·laborat amb la justícia espanyola. En tot cas, un fugat estrany.