El propietari de Bon Preu: “A nivell polític, no anem gaire bé”

El director general del Grup Bon Preu, Joan Font, està convençut que “a nivell polític, no anem gairebé”. Així de clar ho ha sentenciat en una classe magistral pronunciada aquesta tarda en la 54 edició de la Universitat Catalana d’Estiu, que se celebra aquesta setmana a Prada (El Conflent). Font ha insistit que “no cal patir per l’empresa catalana” perquè tira endavant malgrat “tenir clarament un Estat en contra”. De fet, ha lamentat que han hagut de tancar un súpermercat al País Valencià “perquè l’administració els feia la vida impossible”.

Font ha participat en una taula titulada “Empresa i País”, amb el catedràtic d’Economia i rector de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, moderats per Òscar Mascarilla, de la Universitat de Barcelona. Font ha destacat que els seus valors, com l’ús del català, no és per una qüestió de país, sinó de “proximitat emocional”. “Estem al servei del client i no d’una idea política”, ha reblat.

El model d’Hipra

El director de l’exitosa cadena de distribució ha lamentat que l’Estat legisla contra dels interessos del model d’empresa catalana. Com exemple, ha recordat l’impost de societats. Segons ha argüit està pensat per “beneficiar les empreses de l’Íbex-35 i que reparteixen dividents per comprar iots” i perjudiquen a les empreses que “reinverteixen els dividents”.

En aquest marc, Font ha insistit que “no s’ha de patir gaire per a la classe empresarial de Catalunya”. De fet, ha remarcat que “surten sectors inexplicables”. Així ha recordat el cas d’Hipra, que ha definit com una empresa creada per una família de veterinaris que amb “talent, esforç i treball” ha estat la primera vacuna contra la Covid fabricada a Europa. Ara bé, també ha criticat els problemes que posa l’administració que ha “qualificat d’ineficient a Catalunya”. En aquest sentit, ha retret que “volen fer les coses bé, per poder obrir un súper es poden trigar fins a deu anys”. “Ja ho he parlat amb qui ho havia de parlar, amb el president i el conseller, i tothom ho veu”, ha afegit.

Inversió futura

Font ha exposat que tenen un programa d’inversions a Catalunya per passar de 2.000 milions a 3.000 milions de facturació en cinc anys. També ha apuntat que té empreses fora de Catalunya sense concretar. Ara bé, ha remarcat que si Bon Preu s’expandís a les Illes, mantindrien la seva política lingüística, de fer-ho tot en català. “Però si obrim a Andalusia o a Normandia ho farem amb la llengua del lloc”, ha argüit.