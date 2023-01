Les entitats independentistes recuperen la unitat per protestar contra Sánchez i Macron

Les entitats independentistes han recuperat la unitat perduda el passat 6 de desembre i han convocat una manifestació conjunta per protestar contra la cimera que Pedro Sánchez i Emmanuel Macron celebraran a Barcelona el pròxim 19 de gener. L’Assemble Nacional Catalana (ANC), Òmnium i el Consell de la República han convocat una manifestació “ampla i oberta” contra el que consideren una “provocació” dels presidents espanyol i francès, que es reuniran a la capital catalana per segellar un “acord d’amistat” de màxim nivell entre els dos països.

“La mobilització social unitària es durà a terme davant l’indret definitiu on tingui lloc el conclave”, han explicat. “El govern espanyol ha referit diverses vegades que venia a Barcelona, també, per certificar la fi del Procés“. Les tres entitats independentistes consideren que el gest és “una provocació, una fantasia i una falsedat tenint en compte que no s’ha donat cap solució política al conflicte” i recorden que encara hi ha 500 persones pendents de judici per qüestions relacionades amb l’1-O.

Manifestació independentista a la plaça Sant Jaume / Jordi Borràs

“La voluntat d’independència és més viva que mai, que no són els governs d’Espanya i França els que representen, sinó els que reprimeixen la nació catalana, les seves gents i la seva llengua i cultura”, han criticat les tres entitats. La protesta també servirà per defensar el català i la immersió lingüística, així com per reivindicar les “demandes de la Catalunya Nord, on el català està sent perseguit pel seus ús en els plenaris municipals”.

Les entitats independentistes fan una crida al teixit social

Les tres entitats van celebrar una reunió aquest dissabte i van acordar convocar una mobilització unitària i van consensuar “obrir i ampliar aquesta crida a la mobilització a tot el teixit social, civil i popular del país”, segons han detallat en un comunicat conjunt. En les últimes hores han contactat amb nombroses entitats, associacions i organitzacions independentistes per convidar-les a sumar-se a la protesta.

De moment l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen), la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ja han confirmat la seva assistència. No està clar quin és el paper que les entitats independentistes han reservat per als partits independentistes. Per ara només el secretari general de Junts, Jordi Turull, s’ha pronunciat a favor de mobilitzar-se el 19 de gener.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, va fer una crida a la mobilització el passat divendres i va demanar a l’independentisme que aprofités l’ocasió per recuperar la unitat d’acció perduda en els últims anys. “Han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans”, va recordar en una piulada.