El Consell per la República vol “preparar” la DUI sense posar-hi “terminis”

El Consell per la República tampoc secunda, almenys no fil per randa, la proposta de l’ANC de posar data a la implementació de la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència de torn d’Espanya a la Unió Europea. Ho han deixat clar aquest dissabte el president i el vicepresident d’aquest òrgan a l’exili, Carles Puigdemont i Toni Comín, que han alertat que la cerca de la independència per la via de la confrontació és l’única possible, però que no és “una qüestió de terminis sinó de preparació”, segons un comunicat del Consell fet públic aquest dissabte al vespre després d’una reunió del seu executiu a la Catalunya Nord.

Segons Comín, “la taula de diàleg no està donant fruits, i això és una constatació”. Atesa aquesta situació i tenint en compte que “la missió del Consell és impulsar l’estratègia i culminar la independència”, ha assegurat que cal “retornar a la fórmula de l’1-O” per “tancar el cicle” que es va obrir fa cinc anys amb “la victòria del referèndum”.

No hi haurà referèndum “posant bona cara” a l’Estat

El vicepresident del Consell ha fet aquestes declaracions a la premsa abans de l’acte de Signatura de la Carta de Compromís dels Consells Locals. Posteriorment, adreçant-se directament als representants d’aquests consells, Puigdemont ha defensat que “el Consell és el camí central de l’independentisme”, entre els que “creuen que l’Estat et donarà un referèndum posant bona cara” i els que pensen que “la independència arribarà sola.

Seguint aquesta argumentació, el Consell proposa a l’independentisme “preparar-se” per a la confrontació a què l’obliga l’Estat espanyol, per fer efectiu el mandat del Primer d’Octubre en el moment oportú, sense posar cap data al calendari. El Consell té ara tota l’atenció posada en la resposta que pugui tenir l’acte unitari que ha convocat per a l’u d’octubre, cinquè aniversari del referèndum, a l’Arc de Triomf a Barcelona.

Una altra negativa a la proposta de l’ANC

Amb aquest discurs, queda clara la posició de tots els actors de l’independentisme respecte de la proposta que l’ANC va llançar dimarts just abans de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà –tots dos d’ERC–, que van rebutjar frontalment la idea de posar una DUI al calendari per al segon semestre de l’any que ve. Posteriorment, el vicepresident, Jordi Puigneró, i la cúpula de Junts, dos dies després, també van refredar el plantejament de Dolors Feliu, presidenta de l’Assemblea, tot i que de manera molt més subtil.

⬛️⬜️❗️ @DolorsFeliu s'ha reunit amb el president del @ConsellXRep, @KRLS Puigdemont, que ha valorat molt positivament l’èxit de la Diada. Han posat en comú els punts estratègics i han valorat els diferents escenaris, com també la importància d'un nou èxit l’U d'Octubre. pic.twitter.com/gOcBi9M21T — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 16, 2022

El cicle s’ha tancat aquest cap de setmana, amb una reunió aquest divendres a la Catalunya Nord entre Feliu i Puigdemont, on només van acordar remarcar la importància del cinquè aniversari de l’1-O, i aquest dissabte amb el missatge llançat pel mateix president a l’exili i Toni Comín.