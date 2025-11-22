Junts per Catalunya ha reivindicat aquest dissabte el “llegat” dels seus alcaldes i exalcaldes davant “la por i la resignació” que creu que s’ha instal·lat al país: “Tal com està el pati actualment, sou la nostra brúixola. La gent ha perdut la il·lusió i l’esperança i els hem de dir que hi ha alternativa”, ha afirmat el secretari general, Jordi Turull, aquest mateix matí en un acte des de Barcelona que ha aplegat molts representants juntaires del món local. El dirigent juntaire ha aprofitat l’acte en què ha creat un consell assessor format per exalcaldes, el qual dirigirà l’antic batlle barceloní Xavier Trias, per fer una crida a tornar a la “política útil”: “La Catalunya que volem construir no serà possible si no ens inspirem en aquest municipalisme que va convertir el país en un exemple de cohesió i d’ambició col·lectiva”, ha apuntat Turull.
El secretari general del partit ha insistit que el “llegat” dels alcaldes juntaires no és un simple record, sinó que és la “brúixola” que ha de seguir la formació que encapçala Carles Puigdemont. De fet, és per aquest motiu que han decidit crear un consell assessor format per exalcaldes, el qual té l’objectiu d’orientar les polítiques en l’àmbit municipal: “Us demano que hi col·laboreu al màxim, perquè tal com està el país, és més necessari que mai”, ha afirmat Turull, dirigint-se directament als exalcaldes. Xavier Trias també ha participat en l’acte d’aquest matí, en el qual ha lamentat que “Catalunya viu una situació difícil”. L’exalcalde de Barcelona, que serà l’encarregat de dirigir aquest consell, ha instat el partit a pensar en polítiques “que siguin possibles” per al conjunt del país.
L’audiència de l’acte de Junts
A l’acte, a part del centenar d’alcaldes i exalcaldes, hi ha participat Turull, Trias, la secretària d’organització, Judith Toronjo, les diputades Anna Erra i Glòria Freixa, el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, i el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, entre altres membres del partit. També hi ha participat el líder del partit, Carles Puigdemont, que en una intervenció enregistrada des de Brussel·les ha volgut aprofitar per demanar als batlles que facin “mentoria” a les noves generacions i ha reivindicat la política municipal feta pels alcaldes convergents després de “l’obscur franquisme”.