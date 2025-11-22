Junts per Catalunya ha reivindicado este sábado el «legado» de sus alcaldes y exalcaldes ante «el miedo y la resignación» que cree que se han instalado en el país: «Tal como está el patio actualmente, sois nuestra brújula. La gente ha perdido la ilusión y la esperanza y debemos decirles que hay alternativa», ha afirmado el secretario general, Jordi Turull, esta misma mañana en un acto desde Barcelona que ha reunido a muchos representantes juntaires del ámbito local. El dirigente juntaire ha aprovechado el acto en el que ha creado un consejo asesor formado por exalcaldes, el cual dirigirá el antiguo alcalde barcelonés Xavier Trias, para hacer un llamado a volver a la «política útil»: «La Cataluña que queremos construir no será posible si no nos inspiramos en este municipalismo que convirtió al país en un ejemplo de cohesión y de ambición colectiva», ha apuntado Turull.

El secretario general del partido ha insistido en que el «legado» de los alcaldes juntaires no es un simple recuerdo, sino que es la «brújula» que debe seguir la formación que encabeza Carles Puigdemont. De hecho, es por este motivo que han decidido crear un consejo asesor formado por exalcaldes, el cual tiene el objetivo de orientar las políticas en el ámbito municipal: «Os pido que colaboréis al máximo, porque tal como está el país, es más necesario que nunca», ha afirmado Turull, dirigiéndose directamente a los exalcaldes. Xavier Trias también ha participado en el acto de esta mañana, en el cual ha lamentado que «Cataluña vive una situación difícil». El exalcalde de Barcelona, que será el encargado de dirigir este consejo, ha instado al partido a pensar en políticas «que sean posibles» para el conjunto del país.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa en Perpiñán (Cataluña Norte) / ACN

La audiencia del acto de Junts

En el acto, además del centenar de alcaldes y exalcaldes, han participado Turull, Trias, la secretaria de organización, Judith Toronjo, las diputadas Anna Erra y Glòria Freixa, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, y el presidente del grupo de Junts per Barcelona, Jordi Martí, entre otros miembros del partido. También ha participado el líder del partido, Carles Puigdemont, que en una intervención grabada desde Bruselas ha querido aprovechar para pedir a los alcaldes que hagan «mentoría» a las nuevas generaciones y ha reivindicado la política municipal hecha por los alcaldes convergentes después del «oscuro franquismo».