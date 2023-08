Illa qualifica d'”avenç” que el PP pugui dialogar amb Junts

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha qualificat aquest dissabte com “un avenç” que el PP pugui dialogar amb Junts per Catalunya per a la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que busca reunir una majoria absoluta per al debat d’investidura que se celebrarà el 26 i 27 de setembre al Congrés. A hores d’ara, Feijóo només compta amb el suport de Vox, UPN i Coalició Canària, que sumen 172 diputats, i té un mes just per buscar els quatre suports que li falten per aconseguir el suport de 176 diputats a la cambra baixa.

Preguntat per una possible reunió entre el PP i Junts, Illa ha dit que “sempre estic a favor del diàleg, que es parli amb tothom, em sembla un avenç i, per tant, donaré la benvinguda a aquesta notícia si és que es confirma“. “Parlar en democràcia és sempre el que és correcte”, ha afegit en declaracions als periodistes a Portbou (Girona). En aquest sentit, ha subratllat que el seu partit dialoga amb tothom excepte amb els que volen portar la societat 50 anys enrere.

D’altra banda, Salvador Illa ha dit que els pactes del PSOE per aconseguir la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, requereixen “espais de discreció a la política” i que quan s’arribin a acords es faran públics. “La posició del PSC ha estat i serà la de tenir una actitud de discreció, fer més a dir, actuar més que parlar, amb discreció sempre, amb el diàleg com a instrument, sempre mirant endavant”, ha subratllat.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, a Portbou / ACN

Agraïment als Bombers

El líder del PSC, acompanyat el diputat al Parlament Ramon Espadaler i el batlle de la localitat, Gael Rodríguez; ha aprofitat la visita per agrair la tasca dels Bombers i els grups de reforç per extingir els focs en un “estiu complicat” per les altes temperatures. En aquest sentit, el cap de l’oposició ha fet una crida a la “prudència” perquè, segons ha dit, tot i que “sigui el principi del fi de l’onada de calor, encara hi ha condicions adverses”.